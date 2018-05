Открытие финала Лиги чемпионов: яркие фото со стадиона в Киеве

Известная британская певица Дуа Липа спела на церемонии открытия финала Лиги чемпионов. Главный матч турнира проходит 26 мая в НСК "Олимпийский", встречаются английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". Смотреть онлайн "Реал" – "Ливерпуль" можно на нашем сайте в видео онлайн с фото и видео-повторами моментов.

Певица исполнила свои главные хиты "Be the One" и "New Rules".





















Церемония открытия финала Лиги чемпионов. Фото AFP и Getty

Отметим, Дуа Липа – британская певица албанского происхождения. Девушка рано начала музыкальную карьеру. В 14 лет она начала снимать и размещать на YouTube кавер-версии песен Кристины Агилеры и Нелли Фуртадо.

В 2015 году она подписала контракт с Warner Bros. Records и вскоре выпустила там первый сингл. В январе 2017 года певица получила премию EBBA Public Choice Award.

2 июня 2017 года состоялся релиз ее одноименного дебютного альбома. Отдельно от альбома вышло семь синглов, два из которых – "Be the One" и "New Rules" – сумели попасть в первые топ-10 чартов.

Фанаты клубов перед стартом финала Лиги чемпионов:























Фанаты в ожидании старта финала Лиги чемпионов. Фото AFP

Отметим, что в сумме все игроки "Ливерпуля" и "Реала" (включая тех, что не попали в заявку) стоят более 1,5 миллиарда евро! Не пропустите такое зрелище: список трансляций матча "Реал" – "Ливерпуль" на ТВ и в интернете.