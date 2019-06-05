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Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

Стильна первая леди отправилась в деловую поездку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:07
Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: Getty Images

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе со своим супругом и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским отправились в свою первую зарубежную поезду, которая состоялась в Брюсселе. Об этом сама Елена рассказала подписчикам в Instagram и поделилась свежими фото.

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Для важного события в роли первой леди страны Елена Зеленская выбрала стильный брючный костюм бежевого оттенка, который состоял из удлиненного пиджака и брюк-кюлотов. Стилисты первой леди при создании образа руководствовались главным правилом – добиться максимального комфорта, ведь Елена помимо деловых встреч очень много гуляла по городу.

Елена Зеленская в Брюсселе
Елена Зеленская в Брюсселе
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Стильная первая леди Украины
Стильная первая леди Украины
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Завершающими штрихами casual образа стали белые кроссовки и футболка, которая гармонично сочеталась со светлым костюмом.

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"Брюссель. Первый зарубежный визит. Сегодня имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира. Хочу поблагодарить за гостеприимство жену Главы Миссии Украины при НАТО Инну Пристайко и жену Посла Украины в Бельгии Тамару Точицкую", — написала Елена Зеленская на своей странице в Instagram.

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Для торжественного события супруга главы государства Елена Зеленская удивила выбором белого наряда от украинского дизайнера

Отметим, в преддверии колоссальных изменений в жизни, жена Владимира Зеленского призналась, что хотела бы продолжить писать сценарии для "Квартала 95", а относительно обязанностей первой леди пока всерьез не задумывалась.

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