Голубой ей к лицу: Елена Зеленская показала новый наряд в Брюсселе

Деловой образ первой леди Украины

Елена Зеленская Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе со своим супругом и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским сейчас находится с первым официальным визитом в Брюсселе. И пока глава нашего государства решает важные вопросы, первая леди Украины демонстрирует стильные наряды.

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Днем ранее мы видели Елену в стильном брючном костюме от украинского бренда SIX, а теперь супруга президента продемонстрировала на своей странице в Instagram свежие кадры с того же Брюсселя. Первая леди нашей стране посетила военный госпиталь имени королевы Астрид, где проходят реабилитацию украинские военные.

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Для официального выхода в свет Елена Зеленская предпочла максимальную классику – черные брюки со стрелками и голубую блузу с длинными рукавами-фонариками. Ее элегантный образ дополняли сдержанные туфли бежевого цвета и собранные волосы.

Елена Зеленская навестила военных в Брюсселе Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Наши парни – настоящие молодцы! Бельгийские медики очень хвалят их за выдержку и жажду к победе", – написала первая леди Украины и поблагодарила местных медиков за поддержку.

Первая леди Украины Елена Зеленская Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Для торжественного события супруга главы государства Елена Зеленская удивила выбором белого наряда от украинского дизайнера.

Отметим, в преддверии колоссальных изменений в жизни, жена Владимира Зеленского призналась, что хотела бы продолжить писать сценарии для "Квартала 95", а относительно обязанностей первой леди пока всерьез не задумывалась.

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