Готовимся к 8 Марта: как сделать идеальную прическу в домашних условиях

Красивые и модные прически к 8 Марта – как сделать

8 Марта каждой девушке, женщине хочется выглядеть особенно красиво. В преддверии праздника редакция Сегодня.Lifestyle решила подобрать для вас легкие, модные и женственные прически, которые можно повторить в домашних условиях.

Длинные волосы: пучок, коса и локоны

Обладательницам длинных волос доступна масса вариантов, как сделать прическу в домашних условиях праздничной и при этом стильной и легкой.

Пучок. Гладкий на макушке (типичный офисный вариант) можно украсить к празднику аксессуарами, дополнить плетением или слегка "растрепать" для эффекта легкой небрежности – и вот праздничная прическа готова. Можно идти блистать на празднике женственности и красоты.

Модная прическа пучок 2020 Фото: Pinterest

"Ракушка"и ее варианты: еще одна классика, которая также может с легкостью выполнять роль и офисной, и вечерней прически. К тому же делается просто и смотрится очень изысканно. Главное – хорошо зафиксировать шпильками и спреем для волос.

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Прически на Новый год 2020 своими руками

Коса. Тут целое поле для деятельности, поскольку самые разнообразные косы и плетения сейчас в тренде, прически из кос популярны и на 8 Марта, и на весь сезон. Рыбий хвост, французская коса, сочетание разных видов плетения, узоры из кос на голове, косы с аккуратно выпущенными или нарочито небрежными прядями, плетение в сочетании с конским хвостом или с локонами – вариантов много!

Прически на 8 Марта 2020 своими руками Фото: Depositphotos

Романтичные локоны. Струящиеся игривые локоны всегда были самой женственной прической. Удачнее всего они смотрятся на длинных волосах, но и среднюю длину тоже преображают и освежают образ. В тренде – максимально естественные локоны, даже слегка растрепанные (эффект достигается накручиванием на плойку крупного диаметра и использованием спреев для объема и лаков для волос). Также популярны прически "водопад" (сочетание плетения вверху головы и локонов по всей длине), пучки на затылке и плетения или жгуты в верхней части головы в сочетании с распущенными волосами по всей длине.

Прически на 8 Марта: плетение, коса Фото: Pinterest

Средние и короткие волосы: плетения, жгуты и невидимки

На средних волосах эффектно смотрится все то же, что и на длинных, за исключением, пожалуй, причесок типа "ракушка", хвостов и сложных плетений. Зато отлично смотрятся различные жгуты, косы, красивые заколки и аксессуары: диадемы, гребни, ободки, искусственные цветы, ленты, платки, шпильки, стразы. Аксессуары всегда придают торжественности образу.

Прически к 8 Марта на средние волосы Фото: Pinterest

Как быстро сделать прическу на 8 Марта: ТОП-3 экспресс-способа

Уже все готово к торжеству, а прически на вечер 8 Марта нет, как и времени на нее? Не беда, за несколько минут можно любой хаос на голове привести в порядок и даже сделать праздничным. Только для этого потребуется парочка аксессуаров: наверняка у вас найдется атласная лента, платок или ободок?

Способ №1. Если у вас длинные волосы, просто сделайте конский хвост на макушке, а затем по всей его длине вплетите красивую ленту – и будете похожи на Жасмин из сказки про Алладина. Вместо ленты можно использовать небольшой платок. То же можно сделать и с косами: вплетенные в них ленты смотрятся очень эффектно, а делается такая прическа достаточно быстро.

Прически на 8 Марта Фото: Pinterest

Можно использовать невидимки и заколки. Например, расположив несколько невидимок подряд под углом, чтобы образовать зигзагообразную линию, заколов локоны у лба. Очень интересно смотрится, когда на одной стороне пробора есть заколки, а на другой – нет.

Способ №2. Простой, но эффектный: обыкновенный низкий хвост можно сделать стильным, спрятав резинку таким образом: одну небольшую прядь хвоста обкручиваем вокруг него же, а кончик под хвостом прячем под резинку.

Прически на 8 Марта своими руками Фото: Depositphotos

Способ №3. Ну и, конечно, снова романтичные локоны! Куда же без них. На любую длину волос – идут всем и очень преображают девушку. У каждой найдется дома плойка, бигуди, утюжок для волос или просто фен и круглая расческа, с помощью которых создать хотя бы легкие локоны не составляет проблемы.

Модные цвета волос весна-лето 2020 Фото: Pinterest

Прически на 8 Марта девочкам: видео

Маленькие леди тоже хотят быть красивыми. Но использование большого количества аксессуаров, лаков, невидимок и прочего для детских причесок не всегда уместно (если вы только не собираетесь на конкурс по бальным танцам или утренник), а вот ленты, заколки, "крабики", ободки очень украсят и освежат даже обычную повседневную прическу. Обыграть можно даже обычную косичку или пучок, добавив глиттера, аксессуаров, страз. Также можно сделать бант из волос любой длины (в интернете достаточно таких видео).

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Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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