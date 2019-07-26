Как часто можно стирать одежду: шпаргалка от стилистов

Учимся правильно ухаживать за вещами

Западные дизайнеры активно призывают потребителей реже стирать одежду. Мол, это вредит не только одежды, но и окружающей среде. Корреспонденты "Сегодня" расспросили украинцев на улице и известных отечественных стилистов – как часто они включают стиральную машину.

Реже стирать – дольше прослужит! Модельер Стелла Маккартни на днях выступила против стиральной машинки. Мол, и одежда носится дольше, и окружающей среде меньше вреда. Но не все украинцы согласны с этим, ведь в грязной одежде ходить – не комфортно.

Как правильно ухаживать за одеждой?

"Если мы переведем слова Стеллы Маккартни на наш язык, то получается, что у нас две футболки в гардеробе и мы не стираем их пять дней, то можем себе представить, как неопрятно выглядит человек. Одни и те же белые брюки, которые мы носим в мегаполисе, на следующий день приходится стирать", – рассказывает Ольга Бобивская, президент Ассоциации стилистов Украины.

По словам Ольги, каждая вещь имеет свой лимит. Эксперты даже составили шпаргалку, как часто следует стирать элементы женского гардероба:

Джинсы – 10

Юбки, пиджаки – 5-7

Футболки – 2

Выносливые джинсы – их можно надевать раз десять. Изделия с примесью синтетики придется стирать чаще – через каждые семь раз. А вот чувствительны к свежести – трикотажные футболки: они выдержат без стирки максимум два раза.

"Каждое волокно имеет свое свойство деформации в зависимости от волокна, но водная стирка намного более разрушительна для волокна, нежели химчистка или сухая стирка. Поэтому, чтобы одежда прослужила дольше, специалисты советуют стирать ее при низких температурах и не перегружать стиральной машины. Чем меньше одежды в барабане, тем меньше трение. Самые дорогие вещи стирать вручную", – советует Ольга.

Также ранее мы писали, где экономнее стирать вещи.

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