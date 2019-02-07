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Красивые прически на 14 февраля с фото: ТОП-5 идей

Смотрите лучшие идеи стильных и красивых причесок 14 февраля на короткие волосы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:15
Прическа на День святого Валентина
Прическа на День святого Валентина
Фото: Depositphotos

В канун приближающегося Дня Валентина, праздника всех влюбленных предлагаем вам пересмотреть самые интересные, эффектные и романтические прически на 14 февраля 2019 года и выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Если вы обладательница не слишком длинных локонов, вам пригодятся наши советы и фото по выбору имиджа для коротких причесок. Ведь даже с такими волосами при правильном подходе можно добиться романтичности и изысканности в образе на День Валентина

Идеи привлекательных причесок на 14 февраля 

Небрежные локоны подходят практически всем Фото: Pinterest.com

Сейчас в моде легкие локоны, сделать которые можно с помощью плойки среднего диаметра. Достаточно лишь накрутить волосы, распределить пальцами равномерно пряди по голове и зафиксировать их лаком. 

Лучшие идеи пучков для коротких волос на день влюбленных 

Россыпи камешков украсят прическу Фото: Pinterest.com

Изысканный и нежный образ на 14 февраля помогут получить собранные прически. В пучки можно слегка небрежно и хаотично вплести цветы, россыпи камешков или украсить прическу легким ободком. Это придаст вам шарма. 

Романтические прически на 14 февраля 2019

Косы можно сделать даже на не слишком длинных волосах Фото: Pinterest.com

Косы могут украсить даже не слишком длинные волосы. Начните плести пряди от самого лба, постепенно обвивая ими голову по окружности. Можно спрятать недоплетенный хвостик под пряди. Или же зафиксировать его сверху, прихватив яркой заколкой. Или оформить ими романтический ободок.

Ажурное плетение на 14 февраля

В косы можно вплести украшения Фото: Pinterest.com

Даже из коротких волос можно создавать настоящие шедевры. Если у вас в запасе есть время, предлагаем соорудить красивое переплетение. Для этого можете использовать любую технику – французские, голландские косы и даже жгутики. Начинать плетение желательно как можно ближе ко лбу, чтобы ваша прическа охватила большую часть головы. А вплести в прическу можно ленты, нити, бусы и даже живые цветы.

Красивые прически на 14 февраля

Пучок-ракушка выгодно подчеркнет шею Фото: Pinterest.com

 Если позволяет длина волос, создайте из них классический изысканный пучок в виде ракушки. Именно такая прическа выгодно подчеркивает соблазнительный изгиб шеи ее обладательницы. Украсить прическу можно мелкими камешками или цветами.

А если вы все еще не решили, какой маникюр сделать ко Дню святого Валентина, интересные идеи с фото найдете в нашей подборке.

Смотрите видео, как сделать прическу "бабетта" в домашних условиях:

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Источник: Сегодня
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