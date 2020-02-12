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Маникюр на 14 февраля: яркие идеи дизайна ногтей ко Дню влюбленных

Маникюр на День святого Валентина 2020: интересные идеи оттенков и декора

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:06
Красный маникюр на 14 февраля
Красный маникюр на 14 февраля
Фото: ss.beauty.zone

Даже если вы не привыкли красить ногти в повседневной жизни, наверняка маникюр ко Дню влюбленных 2020 есть в вашем to do list. Ведь это повод порадовать не только вашего мужчину, но и себя, любимую. Красивый маникюр на День Валентина идеально завершит образ и сделает вас неотразимой и уверенной в себе.

И да, это необязательно сердечки на ногтях или красный оттенок. Все может быть намного интереснее. Проявите фантазию. А мы подскажем парочку интересных вариантов.

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Идеи маникюра на День Влюбленных

Минимализм навсегда

Практически беспроигрышный вариант. Аккуратная полукруглая форма или "мягкий квадрат", нюдовое покрытие (возможно, с легким блеском на одном-двух ногтях на каждой руке) – и вы воплощение элегантности и нежности. А учитывая, что 14 февраля – это один день, а носится покрытие обычно около двух недель, наслаждайтесь без риска устать от сердечек на ногтях за это время.

Маникюр на 14 февраля
Маникюр на 14 февраля
Фото: ss.beauty.zone

Маникюр ко Дню влюбленных
Маникюр ко Дню влюбленных
Фото: ss.beauty.zone

Френч и его варианты

Кстати, о сердечках: французский маникюр с сердечками или другим элементом-символом праздника разнообразит ежедневный нейтральный маникюр. И освежит образ, сделав его праздничным. К тому же, смотрится очень оригинально и стильно, при этом максимально естественно. Кстати, один из вариантов френча – лунный маникюр, полюбившийся многим. Также для разнообразия можно заменить белые полоски френча на серебристые, золотистые, красные по желанию и настроению.

Стильный французский маникюр
Стильный французский маникюр
Фото: ss.beauty.zone

Добавим блеска и красок

Если же душа желает праздника и ярких красок, то стразы, блестки, втирки, цветные конфетти, голографическая пыль и прочее – то, что нужно. Причем цвета ногтей могут быть любыми: "вкусные" цвета капуччино и шоколада, насыщенный алый, белоснежный, синий, даже зеленый… Главное, не переусердствовать: если добавляете блесток, базовый цвет пусть будет один, максимум два. Либо отдайте предпочтение "металлике" или "серебру" на всех ногтях в качестве покрытия, но тогда они должны сочетаться с одеждой, иначе будет смотреться слишком кричаще.

Маникюр на 14 февраля
Маникюр на 14 февраля
Фото: ss.beauty.zone

Маникюр на День святого Валентина
Маникюр на День святого Валентина
Фото: ss.beauty.zone

Рисуем смело

Растительный орнамент, сердечки, мишки, шарики, цветы, поцелуйчики, крылья ангела – все, что ассоциируется у вас с романтикой, может украсить ваши ноготочки и будет уместным к празднику 14 февраля. Еще один вариант – модный сейчас стемпинг (наклейки на ногти): рисовать ничего не нужно, просто выбираете понравившийся вариант и дополняете им маникюр.

Маникюр ко Дню влюбленных
Маникюр ко Дню влюбленных
Фото: ss.beauty.zone

Маникюр на 14 февраля
Маникюр на 14 февраля
Фото: ss.beauty.zone

50 оттенков красного

И все же классика есть классика, она всегда будет смотреться выигрышно. Тем более, согласно опросам, женщина с красной помадой и красными ногтями подсознательно ассоциируется у мужчин с сексуальностью и привлекательностью. Причем независимо от того, маникюр ли это на День Валентина или вы так ходите каждый день. Если однотонные ногти кажутся слишком скучными, можно сделать их разных оттенков одного цвета (от алого до кораллового, от розового до пурпурного) – смотрится очень интересно.

Красный маникюр на 14 февраля
Красный маникюр на 14 февраля
Фото: ss.beauty.zone

Красный маникюр на 14 февраля
Красный маникюр на 14 февраля
Фото: ss.beauty.zone

Какой сделать маникюр на День Валентина 2020, решать вам. Ведь главное, как вы себя чувствуете и какое у вас настроение. А если идеальный look его поднимет – это то, что нужно. Любите и будьте любимы!

Напомним, ранее мы рассказывали, что надеть на 14 февраля: стильные идеи образов. Кроме того писали о том, что подарить на День святого Валентина: интересные идеи подарков.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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