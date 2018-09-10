Модные тенденции в деловом стиле осени 2018: клетка и кожзам

Чтобы выглядеть модно этой осенью, пополните свой офисный гардероб комбинезоном, кожаным костюмом-двойкой, фиолетовой сумкой и водолазкой

Вот это да. Коже в офисе дали добро главные подиумы мира

Дети — в школу, родители — по магазинам. Новый осенне-зимний сезон вносит в модный гардероб свои коррективы, и, чтобы быть в тренде, немного перемен в шкафу не помешает. Цвета — от пастели до винных оттенков, золотых и насыщенной фуксии. Рисунки — от строгой клетки до леопардовой расцветки. Сохраняется тенденция к сочетанию несочетаемого и общему раскрепощению офисного стиля.

Вообще-то дресс-код для белых воротничков обязывает к строгости, четкости линий и сдержанности. Но модные дизайнеры в течение последних сезонов радовали нас коллекциями деловой одежды, которые доказывают: в офисе можно выглядеть ярко и стильно. Что модно этой осенью, нам рассказали модные эксперты.

Наши эксперты:

Мария Мерзликина , руководитель фотостудии LeBoutique

Элина Мартова, креативный директор бренда GANVERI

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Модницам — бархат и шифон

Наши эксперты назвали главные тренды сезона, придерживаясь которых, вы будете выглядеть на высоте.

Клетка

Самый модный тренд наступающего холодного сезона. Ткани в клеточку будут на пике популярности — костюмы, платья, пальто, юбки, жакеты. Клетка может быть любой, от самой мелкой до очень крупной. Особенное преимущество модницы должны отдавать клетке-шотландке.

Яркий акцент

Однотонные костюмы свободного кроя этой осенью — отличный выбор. Еще лучше, если в вашем наряде главный акцент — аксессуар: яркие туфли, сумка или платок, которые легко "притянут" глаз и станут доминантой образа. На пике популярности будут сочные цветовые решения — все оттенки красного, синего, желтого, фиолетового. Яркие жакеты будут органично смотреться с офисными платьями нейтральных оттенков.

Вся в белом

Самым изящным трендом деловой моды будет белый total look. Он выгодно подчеркнет сдержанность, скромность и безупречный внешний вид женщины. Огромное преимущество — его можно сочетать с любыми другими цветами. Сдержанность белого цвета позволяет использовать абсолютно любой декор, допустимый в деловом гардеробе.

По-мужски

Супермодными осенью и зимой будут брючные костюмы в грубом мужском стиле. Это означает, что женский брючный костюм, купленный сегодня, должен иметь строгий силуэт, отличаться строгими и лаконичными линиями и легкой брутальностью. А еще — включать слегка укороченные брюки свободного кроя со стрелочкой.

Состоялась окончательная трансформация брюк в кюлоты, которые отлично смотрятся с обувью на каблуке и делают образ более стильным. Также характерными будут "мужские" детали: широкие лацканы и плечи. Рекомендуется усилить эффект, используя традиционно мужские костюмные ткани — твид, шерсть. Полученный образ можете смягчить женским аксессуаром — шейным платком, элегантной обувью или украшением.

Неформально

Необычное предложение для женщин — костюм-двойка из кожи. Такие вещи великолепно комбинируются с текстильными изделиями: топами, майками, рубашками и джемперами. Также в этом сезоне бренды будут широко использовать разные нестандартные для делового стиля материалы — бархат, велюр, кружево, шифон.

Вещь сезона

Этой осенью и зимой отличным дополнением любого образа станет водолазка, которая подчеркнет изгибы тела и сделает образ более утонченным в сочетании с объемными брюками и жакетом. А изюминкой офисной моды станет комбинезон, выполненный из любой костюмной ткани глубокого оттенка. Комбинезон можно сочетать с легкой блузой или водолазкой. Обувь — изящные лодочки, которые никогда не выйдут из моды, массивные туфли на широком каблуке или модные комфортные лоферы. Основная задача аксессуаров — не привлекать внимание, а подчеркивать общую задумку вашего модного образа.

Клетка-королева. Популярна и косая, и мелкая, и крупная

Мужской половине

Для офисных модников в этом сезоне есть несколько важных рекомендаций. Главную скрипку заиграли нейтральные цвета: выбирайте палитру от светло-бежевого до серо-земельного — и будете выглядеть свежо и солидно. По-прежнему в фаворе классические цветовые решения: темно-синий, черный и серый. Купите хотя бы один джемпер с V-образным вырезом, напоминающий классическую униформу студентов западных колледжей и университетов. Мода на них возвращается! Ведь она циклична. А актуальный тренд в осенней верхней одежде — несомненно, замша. Замшевые куртки и тренчи натуральных цветов — главная ваша инвестиция сезона. Из уместных "спецэффектов" — аппликации и вставки из кожи.

Смело можно надеть укороченные брюки, актуальные не первый сезон, а классические рубашки и тенниски советуют сменить на футболки и гольфы. Аксессуары выбирайте более яркие и оригинальные (элементы вышивки, цветные карманные платки, деревянные бабочки). А вместо классических туфель — удобные мокасины.