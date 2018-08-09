В Украине стартовал сезон летних распродаж: что предлагают магазины

Экспрет показала, как правильно выбирать одежду, которая продается по скидкам

Торговые центры в Украине заманивают покупателей сезонными скидками в 50% или даже 70%. Наклейки с информацией о распродажах появились едва ли не у каждого второго магазина. Продавцы объясняют, что цены сбрасывают под конец сезона – чтобы товар не залеживался.

Журналисты "Сегодня" разбирались, стоит ли доверять таким привлекательным цифрам.

Стилистка Анна Толмачева, которая помогает искать удачные вещи, советует, в первую очередь, не терять бдительности во время шоппинга.

"Вещь может быть уже в тональном креме, губной помаде. Может и размер подойти, но качество вещи будет уже не то, потому что ее очень много раз примеряли", – говорит Толмачева.

В первом же магазине стилистку заинтересовали джинсы за 200 гривен. У этой модели было еще много размеров. И, несмотря не то, что джинсы не из последней коллекции, вид они имеют модный, уверяет Анна.На этой же вешалке нашлись кофточки из модного трикотажа-лапши.

Легкие платья для прогулок по пляжу продают за половину цены. Это удачная возможность обновить отпускной гардероб, говорит эксперт.

"Многие люди предпочитают отдыхать в августе, а то и в сентябре. Поэтому это будет хорошая покупка перед отпуском", – уверяет Толмачева.

Продают даже пальто. Если вспомнить, что через месяц уже наступит осень, получается, что смысл покупать теплую одежду заранее есть. Тем более что цена была 1000 гривен, а стала 500 гривен.

Но большая часть вещей с привлекательными ценами все же оказалась неликвидом.

"Очень красивая сорочка, но тут дефект – какое пятно. Возможно, его уже не получится свести", – говорит Анна.

Напомним, весной в Украине активно распродавали шубы. С прошлого года наряд из натурального меха подешевел вдвое - даже несмотря на разнообразие моделей и привлекательные скидки, спрос на такую одежду падает.



