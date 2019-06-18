Первые леди в белом: Елена Зеленская поразила нарядом в Париже

В Париже состоялась деловая встреча первых леди Украины и Франции

Елена и Владимир Зеленские в Париже Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская снова порадовала своим выходом в свет. Супруга новоиспеченного президента Украины Владимира Зеленского отправилась в Париж с официальным визитом.

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На деловую встречу с первой леди Франции Бриджит Макрон Елена Зеленская сделала ставку на элегантном наряде – белом костюме, который состоял из удлиненного пиджака на поясе и юбке-миди. Наряд первой леди Украины идеально подчеркивал ее фигуру, а бежевые туфли-лодочки довершали ее праздничный образ.

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"Очень рада сопровождать мужа во время официальных визитов во Францию и Германию. Наша первая остановка – Париж", – написала Елена Зеленская в Instagram под опубликованными кадрами со встречи.

Елена Зеленская в Париже на встрече с Бриджит Макрон Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в Париже на встрече с Бриджит Макрон Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в Париже на встрече с Бриджит Макрон Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в Париже на встрече с Бриджит Макрон Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в Париже на встрече с Бриджит Макрон Фото: instagram.com/olenazelenska_official 1/5

Французская икона стиля также приготовилась к встрече к супруге украинского главы государства и надела классическое платье прямого кроя. Две первые леди смотрелись вместе гармонично благодаря светлым нарядам.

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Для торжественного события супруга главы государства Елена Зеленская удивила выбором белого наряда от украинского дизайнера.

Отметим, в преддверии колоссальных изменений в жизни, жена Владимира Зеленского призналась, что хотела бы продолжить писать сценарии для "Квартала 95", а относительно обязанностей первой леди пока всерьез не задумывалась.

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