В total black и трендовых босоножках: стильная Тина Кароль получила государственную награду
Певице вручили орден княгини Ольги III степени
27 июня Тину Кароль наградили орденом княгини Ольги III степени. Сегодня, 7 июля, президент Владимир Зеленский лично вручил награду певице. Для важного события Тина выбрала сдержанный и стильный total black look.
К слову, ранее мы писали, что Тина Кароль показала, как этим летом носить женский костюм-двойку.
Так, на церемонии вручения престижных премий артистам, спортсменами, ученым и представителям других сфер, Тина Кароль появилась в платье миди и пиджаке свободного кроя.
Свой образ артистка дополнила черными босоножками на шпильке с завязками, которые на пике популярности в этом сезоне. Звезда обошлась без привычных локонов и красной помады, слегка уложив волосы на бок.
Фото, на которых Кароль позирует с почетной наградой, были опубликованы на ее официальной странице в Instagram.
"Президент Украины наградил Тину Кароль орденом княгини Ольги III степени. Этой наградой удостаивают женщин за выдающиеся заслуги в различных сферах общественной деятельности, включая культуру и благотворительность", – говорится в публикации.
Кроме Тины Кароль, государственные награды получили и другие знаменитости, в том числе Ирина Билык,Маша Ефросинина, Алла Мазур и Алексей Потапенко (Потап).
Ранее сайт Сегодня.Lifestyle писал, что дизайнер Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета.
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