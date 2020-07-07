В total black и трендовых босоножках: стильная Тина Кароль получила государственную награду

Певице вручили орден княгини Ольги III степени

27 июня Тину Кароль наградили орденом княгини Ольги III степени. Сегодня, 7 июля, президент Владимир Зеленский лично вручил награду певице. Для важного события Тина выбрала сдержанный и стильный total black look.

К слову, ранее мы писали, что Тина Кароль показала, как этим летом носить женский костюм-двойку.

Так, на церемонии вручения престижных премий артистам, спортсменами, ученым и представителям других сфер, Тина Кароль появилась в платье миди и пиджаке свободного кроя.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Свой образ артистка дополнила черными босоножками на шпильке с завязками, которые на пике популярности в этом сезоне. Звезда обошлась без привычных локонов и красной помады, слегка уложив волосы на бок.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Фото, на которых Кароль позирует с почетной наградой, были опубликованы на ее официальной странице в Instagram.

"Президент Украины наградил Тину Кароль орденом княгини Ольги III степени. Этой наградой удостаивают женщин за выдающиеся заслуги в различных сферах общественной деятельности, включая культуру и благотворительность", – говорится в публикации.

Кроме Тины Кароль, государственные награды получили и другие знаменитости, в том числе Ирина Билык,Маша Ефросинина, Алла Мазур и Алексей Потапенко (Потап).

Ранее сайт Сегодня.Lifestyle писал, что дизайнер Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета.

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