10 законов мудрости от путешественника, увидевшего весь мир

Рассказываем о главных правилах жизни 105-летней долгожительницы, с которой пообщался Артемий Сурин

Артемий Сурин рассказал о встрече с долгожительницей Фото: Depositphotos

Артемий Сурин, создатель и идеолог сообщества ONE LIFE, а также первый украинец, совершивший кругосветное путешествие по канонам Лондонского Королевского Географического общества, продолжительностью 280 дней, вернулся в Украину. За это время Артемий побывал на всех шести континентах, в 40 странах, пересек все меридианы планеты, все часовые пояса, три океана и дважды экватор – ни разу не прибегнув к авиаперелетам, и не потеряв контакт с поверхностью планеты.

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За девять месяцев Артемий смог осуществить свою большую мечту, на пути к достижению которой ему встречались удивительные люди, учившие простым мудростям жизни. Одной из них стала Рахима – 105-летняя жительница Пакистана из народа Хунза. Представители этого народа обособленно живут на границе Афганистана и Пакистана, и отличаются одной особенностью, чем известны всему миру: практически не болеют, их средний возраст составляет 100+ лет, а детей здесь рожают и в 60. Именно для знакомства с этими долгожителями 27 июня Артемий пересек границу Пакистана, пешком войдя из Индии.

105-летняя Рахима Фото: пресс-служба

Путь к Хунза неблизкий, большая часть его проходит по горным районам. Этот народ живет на стыке трех самых высоких горных систем планеты – Гималаи, Гиндукуш и Каракорум, образуют здесь, так называемое, "место горной встречи".

Прибыв на место, путешественник обнаружил, что найти людей 100+ не так-то просто. Побывав в нескольких деревнях, отовсюду – он уходил с ни с чем. И только к вечеру 30 июня, в столице Хунза – Каримабаде, наконец улыбнулась удача.

Пакистан Фото: пресс-служба

В отдаленной части селения, на высоте 2500 метров, Артемий сперва встретился с сыном долгожительницы – 80-летним мужчиной, у которого спросил разрешения на встречу и запись интервью с его матерью. Затем, на закате, среди заснеженных пиков, состоялась встреча с самой Рахимой. Удивительная, ясная, житейская мудрость – правила жизни 105-летней долгожительницы.

О еде

Я не верю в специальные диеты. У меня только два правила: 1) ем то, что растет на нашей земле, и произведено нами. В основном, это абрикосы, спелые или сушеные. Также овощи, пророщенные зерна, овечью брынзу, и совсем чуть-чуть мяса. Иногда курицу, совсем редко, зимой – баранину. 2) ем мало, но пью много. Меньше ешь – дольше живешь. Пью воду из ледникового ручья. Вода дает жизнь, она должна быть настоящей.

О вере

Я всегда верила в Бога, и надеялась, что проживу долго. Лет 70-80 назад, мне повезло встретиться с главным нашим святым Ага Кханом (хунза исповедуют исмаилизм – наиболее мистическое течение в исламе). Он увидел меня, взял мою руку, и сказал: "Ты проживешь долго". За 100 лет я хорошо поняла одно: во что веришь, то и происходит.

Образ жизни

Я все делала своими руками. Всю жизнь. Это стало привычкой. Если хочешь долго жить, сделай привычкой движение.

Пейзаж на границе Афганистана и Пакистана Фото: пресс-служба

О семье

Долго живу, потому что обо мне хорошо заботится моя семья. Здесь мои пра-пра-правнуки. Они говорят со мной, проводят время. Когда с тобой перестают общаться близкие, вот тогда ты умираешь по-настоящему.

О прошлом и нынешнем веке

Сейчас жить лучше, чем в 20-м веке. Всего больше и все легче. Не верь тому, кто говорит, что раньше было лучше. Они просто потеряли свою молодость, и себя в ней.

О юморе

Когда ты смеешься, плохое не проникает тебя. В самых неприятных ситуациях, я предпочитала находить повод для шутки, а не для слез.

О мечте

Моя мечта связана со следующей жизнью. В этой мне не о чем больше мечтать – все сбылось.

О сожалениях

Жалею ли я о чем-то? Когда оглядываешься назад, ты высыхаешь. Сожалениям нет места в моей жизни.

Пейзаж на границе Афганистана и Пакистана Фото: пресс-служба

О хунза

Мы живем обособленно, стараемся не менять свои привычки. Мы любим детей, их у нас много, они дарят нам счастье. Мой сын – офицер армии, я очень горжусь им, и это тоже продлевает жизнь. В 60 нужно еще хорошо выглядеть, а не пересчитывать болезни. Все в голове и в привычках!

О счастье

Счастье кроется в простых вещах. Мое счастье – это конкретные и простые вещи. Семья, друзья и моя нужность.

Полная видео-версия о жизни Хунза, о мудрой Рахиме, и о самом кругосветном путешествии, смотрите на YouTube-канале кругосветки "Большой Круг".

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