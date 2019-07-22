В Украину вернулся блогер Сурин, первым из украинцев совершивший кругосветку

Путешествие под названием Big Circle стартовало 15 октября 2018 года и продолжалось 280 дней.

Сурин вернулся в Украину. Фото: dpsu.gov.ua

В Украину вернулся известный блогер Артемий Сурин, первым из украинцев совершивший кругосветное путешествие. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как сообщается, вчера пограничники первыми встретили Сурина, прибывшего паромом в морской порт "Черноморск" (Одесская обл.).

"Вчера вернулся Артемий Сурин – путешественник, бренд-посол Украины, который впервые в истории Украины совершил кругосветное путешествие. Морской паром "Грейсвальд", на борту которого Сурин отправился к украинскому берегу из грузинского Батуми, прибыл в "Черноморск", – сообщили в пресс-службе.

На паромной переправе путешественника встретили пограничники Одесского отряда во главе с начальником управления пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрием Лысюком. В числе встречающих была генеральный директор Книги рекордов Украины Анна Крисюк.

Отмечается, что путешествие под названием Big Circle стартовало 15 октября 2018 года и продолжалось 280 дней.

"Впервые в истории страны украинец совершил кругосветное путешествие по канонам Лондонского королевского географического союза: побывал на всех шести континентах, в 40 странах и пересек все меридианы планеты, не воспользовавшись ни одним самолетом. Также Сурин дважды пересек экватор и преодолел 100 тыс. км землей, реками, морями и океанами", - сообщили в управлении.

Представители Национального реестра Украины осуществили официальную проверку возможных рекордов.

По данным ведомства, после соответствующих формальностей зафиксированные рекорды будут автоматически направлены в Книгу рекордов Гиннеса, и представлены в более чем 25 странах мира.

Во время мероприятия Сурин рассказал о своем путешествии, представил фото-видео карту движения, и поделился впечатлениями о своем аресте за обвинения в шпионаже и тюремном заключении в Иране.

По словам Крысюк, зафиксировано три рекорда Украины в категории "Путешествия", которые установил известный украинский блогер – обогнул Землю за 280 дней, пересек 6 континентов без авиаперелетов, совершил кругосветное путешествие и заснял его с дрона.

Ранее мы писали, что украинец впервые стал членом престижного сообщества путешественников Yacht Club de Monaco.

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