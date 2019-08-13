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Автобус в Европу за 150 гривен: FlixBus запускает новые рейсы

Немецкий перевозчик анонсировал рейсы из Киева в Варшаву, Прагу и Вроцлав

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:25
FlixBus продает билеты на автобусы в Европу за 150 грн
FlixBus продает билеты на автобусы в Европу за 150 грн
Фото: Depositphotos

С 19 августа зашедшая на украинский рынок немецкая компания FlixBus и автобусный перевозчик Gunsel запустят совместные перевозки из Киева в Варшаву, Прагу и Вроцлав. По случаю запуска новых маршрутов FlixBus объявил о том, что в 12:00 15 августа на совместные рейсы с Gunsel билеты можно купить по цене от 5 евро (150 гривен).

На борту FlixBus есть Wi-Fi, розетки и туалет
На борту FlixBus есть Wi-Fi, розетки и туалет
Фото: facebook.com/FlixBus

В каждом автобусе Gunsel на указанных маршрутах будет 15 маркированных сидений для пассажиров Flixbus.

Скриншот: flixbus.com.ua

FlixBus: как и когда будут курсировать автобусы

  • На направлении Киев-Варшава (через Люблин) автобус будет курсировать ежедневно.
  • Киев-Вроцлав (через Житомир, Ровно, Львов, Краков, Катовице) – три раза в неделю.
  • Киев-Прага (через Житомир, Ровно, Львов, Градец Кралове) – три раза в неделю.

Смотрите видео: почему автобусные маршрут с разницей в сто километров стоит одинаково

FlixBus – немецкая компания, крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе. Охватывает 2000 населенных пунктов в 29 странах. Ежедневно выполняет около 350 тыс. рейсов между европейскими городами с интервалом в 30 минут. В 2018 году перевезла 45 млн пассажиров. У FlixBus нет ни одного собственного автобуса, она сотрудничает с местными компаниями. 

В 2017 году FlixBus уже открыла рейсы из ЕС в Украину. Маршруты из Киева, Львова, Ровно и Житомира ездили в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно). Напомним, в 2019 году в Украине заработала интерактивная карта автобусных маршрутов. Сервис работает на основе открытых данных и предоставляет детальную информацию о межобластных и международных автобусных маршрутах в стране.

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Источник: Сегодня
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