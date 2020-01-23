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Больше не "все включено": на популярном курорте ввели новое правило

На обед и ужин постояльцам будут предлагать максимум три алкогольных напитка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:08
На курортах Испании ввели новые правила Фото: Kats Weil / Unsplash
На курортах Испании ввели новые правила
Фото: Kats Weil / Unsplash

В туристических зонах Эль Ареналь, Магалуф на Майорке и Сан-Антонио на Ибице (Испания) запретили безлимитный алкоголь в отелях с системой "все включено". Согласно новым правилам, спиртные напитки там можно будет купить теперь только с 08:00 до 21:30. На обед и ужин постояльцам будут предлагать максимум три алкогольных напитка. Такое решение приняло правительство Балеарских островов, сообщает Metro.

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К слову, новый закон также запретит размещать в барах и ресторанах рекламу, проводить "счастливые часы", "два напитка по цене одного" и экскурсии по питейным заведениям, которые стимулируют продажу алкоголя. Нельзя будет устраивать вечеринки на яхтах и другие мероприятия со спиртным. От нового закона освобождаются только те отели, которые заключили договора с туроператорами до середины января 2020 года.

Такое решение приняли из-за "антисоциального поведения" туристов. Закон будет действовать пять лет. Если он окажется эффективным, его продлят.

Ранее "Сегодня" писали, почему в турецких отелях не размещают одиноких мужчин. Кроме этого, мы рассказывали, как недорого отдохнуть за границей: эксперт дала полезные советы.

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