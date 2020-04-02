Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Больше так никогда не будет: от чего придется отказаться туристам после пандемии COVID-19

В значительной мере трансформируется схема аренды жилья, считают эксперты

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:04

Президент Американской ассоциации туризма (U.S. Travel Association) Роджер Доу рассказал, как изменится сфера путешествий после пандемии коронавируса. По его мнению, в значительной мере трансформируется схема аренды жилья. Выгоду из сложившейся ситуации смогут извлечь частные дома, а не сетевые объекты размещения.

"Люди не захотят останавливаться в отелях из соображений социальной дистанции. Они, скорее всего, выберут частное жилье", – отмечает специалист.

Читайте также:
Как победить коронавирус: ответ приехавшего из Китая украинского путешественника

Из-за резкого снижения количества заказов серьезные убытки терпит компания Expedia. "Если работодатели будут вынуждены сокращать штат, неизвестно, когда рабочие места снова появятся и появятся ли вообще", – отметил Роджер Доу в комментарии журналу Forbes.

После пандемии COVID-19 сфера туризма сильно изменится
После пандемии COVID-19 сфера туризма сильно изменится
Фото: Patrick Robert Doyle / Unsplash

Также огромные убытки понесут и круизные компании. По мнению экспертов, это связано не только с выявленным повышенным риском распространения инфекций на судах, но и с вопросом технологии выбросов.

Смотрите видео: мифы и правда про коронавирус

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как в путешествии не заразиться коронавирусом. Кроме этого, мы писали, почему ПЦР-тест на коронавирус не делают всем приехавшим из-за границы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Плату в семь евро за безвиз отложили: как долго украинцы смогут путешествовать на прежних условиях После COVID-19: на видео показали, как планета "очистилась" от людей Список закрытых для туристов стран пополнился: куда больше нельзя въехать 23 тысячи гривен в сутки: открыли роскошный VIP-изолятор для богачей с коронавирусом, фото
отдых туризм кризис путешествия коронавирус
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Зараженный коронавирусом Лев Лещенко ходил по эфирам и тусовкам
Зараженный коронавирусом Лев Лещенко ходил по эфирам и тусовкам
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
12 звезд, у которых есть близнецы
12 звезд, у которых есть близнецы
Готовим вместо голубцов капустные чебуреки
Готовим вместо голубцов капустные чебуреки

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Food

Меню на Пасху: ТОП-5 рецептов для праздничного стола

Вчера, 18:45Fun

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Вчера, 17:00Шоу-бизнес

MONATIK – 34: самые популярные запросы о топовом артисте

Вчера, 12:55Lifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Вчера, 12:47Events

Как разыграть друга на 1 апреля по телефону: подборка веселых приколов

Вчера, 11:18Food

Меню на Пасху-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 10:59Fun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

Вчера, 09:34Fun

Поздравления с 1 апреля в прозе и красочные открытки

Вчера, 08:00Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 07:56Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Вчера, 02:58Техно

Приколы 1 апреля: ТОП-5 розыгрышей с компьютером

31 мартаЭксклюзив

Коронавирус останется навсегда: интервью с известным эпидемиологом

31 мартаFun

Парочка влюбленных пенсионеров сутками напролет сидит на закрытой границе: фото

31 мартаFood

Что готовят на Пасху: ТОП-6 традиционных блюд

31 мартаFun

Ведущая новостей расплакалась из-за COVID-19: видео

30 мартаFun

30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян
От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян
10 актрис с нестандартной внешностью, которых обожают зрители
10 актрис с нестандартной внешностью, которых обожают зрители
Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках
Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках
Больной коронавирусом Тилль Линдеманн попал в реанимацию
Больной коронавирусом Тилль Линдеманн попал в реанимацию
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Пирожки на кефире жареные на сковороде: рецепт с фото
Пирожки на кефире жареные на сковороде: рецепт с фото