Больше так никогда не будет: от чего придется отказаться туристам после пандемии COVID-19

В значительной мере трансформируется схема аренды жилья, считают эксперты

Президент Американской ассоциации туризма (U.S. Travel Association) Роджер Доу рассказал, как изменится сфера путешествий после пандемии коронавируса. По его мнению, в значительной мере трансформируется схема аренды жилья. Выгоду из сложившейся ситуации смогут извлечь частные дома, а не сетевые объекты размещения.

"Люди не захотят останавливаться в отелях из соображений социальной дистанции. Они, скорее всего, выберут частное жилье", – отмечает специалист.

Из-за резкого снижения количества заказов серьезные убытки терпит компания Expedia. "Если работодатели будут вынуждены сокращать штат, неизвестно, когда рабочие места снова появятся и появятся ли вообще", – отметил Роджер Доу в комментарии журналу Forbes.

После пандемии COVID-19 сфера туризма сильно изменится Фото: Patrick Robert Doyle / Unsplash

Также огромные убытки понесут и круизные компании. По мнению экспертов, это связано не только с выявленным повышенным риском распространения инфекций на судах, но и с вопросом технологии выбросов.

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Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как в путешествии не заразиться коронавирусом. Кроме этого, мы писали, почему ПЦР-тест на коронавирус не делают всем приехавшим из-за границы.

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