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Цена, качество и атмосфера: названы лучшие хостелы мира 2020 года

Эксперты благодаря оценкам туристов определили список победителей

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:29
Хостел Tropical Valley HomestayPhong Nha во Вьетнаме
Хостел Tropical Valley HomestayPhong Nha во Вьетнаме
Фото: booking.com

Сервис бронирования HostelWorld на основе 1,1 млн оценок пользователей определил список лучших хостелов мира в 2020 году. В Европе победителями стали 5 Terre Backpackers, который находится в Чинкве-Терре (Италия), The Roadhouse Prague в Праге (Чехия) и Soul Kitchen в Санкт-Петербурге (Россия).

Фото: hostelworld.com

За лучшее расположение получил награду хостел Adventure Q2 Hostel в Квинстауне (Новая Зеландия), за лучший сервис – Cheerful Hoi An Hostel в Хойане (Вьтенам), за лучшую атмосферу – 5 Terre Backpackers Чинкве-Терре (Италия), за лучшие удобства – The Roadhouse Prague (Чехия), за лучшее соотношение цены и качества – Tropical Valley HomestayPhong Nha (Вьетнам).

Смотрите видео: опасности украинских хостелов

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В тройку лучших хостелов для соло-путешественников вошли 360 Hostel Barcelona Arts&culture в Барселоне (Испания), Galway City Hostel & Bar в Голуэй (Ирландия) и Goodmorning Solo Traveller Hostel в Лиссабоне (Португалия).

Ранее "Сегодня" писали, что в Украине могут закрыться около 80% хостелов. Кроме этого, мы рассказывали, что в России также массово закрываются хостелы.

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Источник: Сегодня
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