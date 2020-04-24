Чернобыль в огне: во что пожары превратили известные туристические места, фото

Масштабные пожары выжгли дотла более 10% территории Чернобыльской зоны

Из-за пожаров в Чернобыльской зоне потеряно очень много памятных мест. Сгорели старые кладбища, леса, болота и 12 бывших деревень, включая Лелив, Копачи и Полесское. Была охвачена огнем территория Рыжего леса, уничтожено пионерлагерь "Изумрудный", а также известный троллейбус МТБ-82. Об этом в интервью Сегодня.Lifestyle накануне годовщины катастрофы на ЧАЭС рассказывает Елена Фомина, руководитель Chornobyl NOW и чернобыльской школы гидов Chornobyl guide's school.

По словам Елены, туристическому потенциалу Чернобыльской зоны не могут помешать даже нынешние пожары, которые, к сожалению, выжгли дотла более 10% территории.

Села Копачи и Залесье Фото: GAMMA Travel Села Копачи и Залесье Фото: GAMMA Travel Села Копачи и Залесье Фото: GAMMA Travel Села Копачи и Залесье Фото: GAMMA Travel Села Копачи и Залесье Фото: GAMMA Travel 1/5

"Деревню Лелив обожали все. Это была настоящая "капсула времени". Там очень хорошо сохранились дома и школа. Можно было увидеть, как жили жители советского Полесья. Сельскохозяйственная утварь, инструменты, предметы быта. Отдельного внимания заслуживали многочисленные советские лозунги и стенды", – говорит эксперт.

Елена Фомина также вспомнила о пионерлагере "Изумрудный", где было немало интересных туристических объектов и памятных мест.

Пионерские лагеря "Сказочный" и "Изумрудный" Фото: GAMMA Travel Пионерские лагеря "Сказочный" и "Изумрудный" Фото: GAMMA Travel Пионерские лагеря "Сказочный" и "Изумрудный" Фото: GAMMA Travel Пионерские лагеря "Сказочный" и "Изумрудный" Фото: GAMMA Travel Пионерские лагеря "Сказочный" и "Изумрудный" Фото: GAMMA Travel Пионерские лагеря "Сказочный" и "Изумрудный" Фото: GAMMA Travel 1/6

"Пионерлагерь "Изумрудный" находился нескольких километрах от села. Там летом отдыхали дети персонала атомной станции и семей военнослужащих из гарнизона секретного городка Чернобыль-2. Было около ста деревянных домиков, разрисованных персонажами из детских сказок и мультфильмов. Например, кот Леопольд, Волк и Заяц из "Ну погоди!", львенок и черепаха, гномы и многие другие герои. Мы очень скорбим по всем этим безнадежно потерянными реликвиями", – добавляет эксперт.

Чернобыльскую зону охватили пожары Фото: Depositphotos

По ее словам, масштабные пожары нанесли большой вред Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику: "Природа уничтожена. Со слезами на глазах мы наблюдаем за животными и птицами, которые не могут вернуться в свои дома. Даже страшно подумать, сколько из них погибло в пожаре".

Смотрите видео: чем сейчас живет Зона отчуждения

Подобная ситуация была и в 2015 году, когда в Чернобыльской зоне случился масштабный пожар, уничтоживший много сел: Ильинцы, Лубянку, Диброву, Полесское.

"Лесные пожары в Зоне отчуждения – сезонное явление, – продолжает Елена. – Проблема в том, что травяной покров там очень сухой в теплое время года, и при отсутствии осадков опасность возникновения и быстрого распространения пожаров возрастает. В прошлом году тоже горела часть лесов. Однако такого еще никогда не было, чтобы огонь подходил почти вплотную к радару "Дуга", военному городку Чернобыль 2 и, конечно же, к Припяти и ЧАЭС. Наше счастье, что ветер изменил свое направление. Это настоящее чудо, что все эти объекты уцелели".

Эксперт отмечает, что Чернобыльская зона нуждается в защите.

"Нужно приложить максимум усилий на всех уровнях, чтобы создать развитую пожарную инфраструктуру в Зоне отчуждения. Там не проводились лесные рубки сухостоя, не было подъездных путей, противопожарных просек, минерализованных полос из песка и глины, способных остановить распространение огня между кварталами леса. Все эти уроки нужно учесть на будущее", – резюмировала Елена Фомина.

Ранее мы рассказывали, как предотвратить пожары в Чернобыле.

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