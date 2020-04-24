Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Чернобыль в огне: во что пожары превратили известные туристические места, фото

Масштабные пожары выжгли дотла более 10% территории Чернобыльской зоны

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:28

Из-за пожаров в Чернобыльской зоне потеряно очень много памятных мест. Сгорели старые кладбища, леса, болота и 12 бывших деревень, включая Лелив, Копачи и Полесское. Была охвачена огнем территория Рыжего леса, уничтожено пионерлагерь "Изумрудный", а также известный троллейбус МТБ-82. Об этом в интервью Сегодня.Lifestyle накануне годовщины катастрофы на ЧАЭС рассказывает Елена Фомина, руководитель Chornobyl NOW и чернобыльской школы гидов Chornobyl guide's school.

По словам Елены, туристическому потенциалу Чернобыльской зоны не могут помешать даже нынешние пожары, которые, к сожалению, выжгли дотла более 10% территории.

Села Копачи и Залесье
Фото: GAMMA Travel
Села Копачи и Залесье
Фото: GAMMA Travel
Села Копачи и Залесье
Фото: GAMMA Travel
Села Копачи и Залесье
Фото: GAMMA Travel
Села Копачи и Залесье
Фото: GAMMA Travel
1/5

"Деревню Лелив обожали все. Это была настоящая "капсула времени". Там очень хорошо сохранились дома и школа. Можно было увидеть, как жили жители советского Полесья. Сельскохозяйственная утварь, инструменты, предметы быта. Отдельного внимания заслуживали многочисленные советские лозунги и стенды", – говорит эксперт.

Читайте также:
Туристы массово хлынут в Чернобыль после пандемии COVID-19: в чем дело, рассказала эксперт

Елена Фомина также вспомнила о пионерлагере "Изумрудный", где было немало интересных туристических объектов и памятных мест.

Пионерские лагеря "Сказочный" и "Изумрудный"
Фото: GAMMA Travel
Пионерские лагеря "Сказочный" и "Изумрудный"
Фото: GAMMA Travel
Пионерские лагеря "Сказочный" и "Изумрудный"
Фото: GAMMA Travel
Пионерские лагеря "Сказочный" и "Изумрудный"
Фото: GAMMA Travel
Пионерские лагеря "Сказочный" и "Изумрудный"
Фото: GAMMA Travel
Пионерские лагеря "Сказочный" и "Изумрудный"
Фото: GAMMA Travel
1/6

"Пионерлагерь "Изумрудный" находился нескольких километрах от села. Там летом отдыхали дети персонала атомной станции и семей военнослужащих из гарнизона секретного городка Чернобыль-2. Было около ста деревянных домиков, разрисованных персонажами из детских сказок и мультфильмов. Например, кот Леопольд, Волк и Заяц из "Ну погоди!", львенок и черепаха, гномы и многие другие герои. Мы очень скорбим по всем этим безнадежно потерянными реликвиями", – добавляет эксперт.

Чернобыльскую зону охватили пожары
Чернобыльскую зону охватили пожары
Фото: Depositphotos

По ее словам, масштабные пожары нанесли большой вред Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику: "Природа уничтожена. Со слезами на глазах мы наблюдаем за животными и птицами, которые не могут вернуться в свои дома. Даже страшно подумать, сколько из них погибло в пожаре".

Смотрите видео: чем сейчас живет Зона отчуждения

Подобная ситуация была и в 2015 году, когда в Чернобыльской зоне случился масштабный пожар, уничтоживший много сел: Ильинцы, Лубянку, Диброву, Полесское.

"Лесные пожары в Зоне отчуждения – сезонное явление, – продолжает Елена. – Проблема в том, что травяной покров там очень сухой в теплое время года, и при отсутствии осадков опасность возникновения и быстрого распространения пожаров возрастает. В прошлом году тоже горела часть лесов. Однако такого еще никогда не было, чтобы огонь подходил почти вплотную к радару "Дуга", военному городку Чернобыль 2 и, конечно же, к Припяти и ЧАЭС. Наше счастье, что ветер изменил свое направление. Это настоящее чудо, что все эти объекты уцелели".

Эксперт отмечает, что Чернобыльская зона нуждается в защите.

"Нужно приложить максимум усилий на всех уровнях, чтобы создать развитую пожарную инфраструктуру в Зоне отчуждения. Там не проводились лесные рубки сухостоя, не было подъездных путей, противопожарных просек, минерализованных полос из песка и глины, способных остановить распространение огня между кварталами леса. Все эти уроки нужно учесть на будущее", – резюмировала Елена Фомина.

Ранее мы рассказывали, как предотвратить пожары в Чернобыле.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как сейчас выглядит Чернобыльская зона: показали впечатляющее видео В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожар более тысячи спасателей "Изучаем опыт Беларуси": Геращенко рассказал о пожарах под Чернобылем и в Житомирской области Украина в огне и смоге: видео брифинга спасателей о причинах ЧП
туризм интервью Чернобыль пожар АЕС
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Бутерброды получаются как пицца
Бутерброды получаются как пицца
Дочки Поляковой и других звезд поразили внешностью
Дочки Поляковой и других звезд поразили внешностью
Салат Лебединый пух с пекинской капустой: простой рецепт с фото
Салат Лебединый пух с пекинской капустой: простой рецепт с фото
10 лучших фильмов десятилетия по версии журнала Time
10 лучших фильмов десятилетия по версии журнала Time

Популярные статьи

Вчера, 20:55Food

Как правильно выбирать, хранить и варить молодой картофель

Вчера, 14:55Fun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

Вчера, 14:10Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

Вчера, 12:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

22 апреляFood

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

22 апреляFood

Хачапури: как приготовить аппетитные сырные лепешки

22 апреляFood

Как приготовить плов со свининой: рецепт в мультиварке

22 апреляШоу-бизнес

Ольга Сумская стала бабушкой во второй раз – СМИ

22 апреляШоу-бизнес

Наталья Сумская отмечает день рождения: фото актрисы в молодости

21 апреляWellness

На каких поверхностях коронавирус живет дольше всего

21 апреляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

21 апреляШоу-бизнес

"Верка Сердючка отдыхает": Леся Никитюк с паской возле церкви попала в неловкую ситуацию, видео

21 апреляАфиша

День рождения Елизаветы II: лучшие фильмы о королеве Великобритании

21 апреляШоу-бизнес

Хватал за волосы, бил по голове и резал картины: Ирина Билык сделала откровенное признание

21 апреляСтиль

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

21 апреляFun

Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать

Новости партнеров

Врачи не в силах помочь звезде Х-Фактора и обидчику Пугачевой
Врачи не в силах помочь звезде Х-Фактора и обидчику Пугачевой
Делаем кабачки как закуску: внутри сочные и с хрустящей корочкой
Делаем кабачки как закуску: внутри сочные и с хрустящей корочкой
Кошевой и Кравец из
Кошевой и Кравец из "Квартал 95" оказались не украинцами?
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы
В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы
Что будет, если есть два банана в день
Что будет, если есть два банана в день
"Горько плакал": смерть близкого от COVID подкосила Буйнова
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото