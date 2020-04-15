Поджигают, чтобы посмотреть, как "красиво" горит: как предотвратить пожары в Чернобыле

Нынешний пожар в Чернобыле стал одним из самых крупных за всю историю независимости Украины – в этот раз его остановили прямо на подступах к ЧАЭС. На борьбу с огнем были направлены 500 человек и 110 единиц техники, включая самолеты и вертолеты. По данным ГСЧС, тушение длилось 10 дней. Еще одним отличием нынешнего пожара от прошлых стало то, что было минимум четыре очага возгорания, не связанных между собой.

Какие риски для Украины несет этот пожар в Чернобыльской зоне, что нужно предпринять, чтобы подобное не повторилось, и каковы прогнозы на ближайшее будущее – об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал эксперт, начальник украинского НИИ гражданской защиты Виталий Кропивницкий.

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

- Виталий Станиславович, ваш институт постоянно анализирует ситуацию с пожарами в стране. О чем говорят цифры? Таких ЧП становится больше?

- За последние четыре года число пожаров в стране увеличилось на 30%. Что касается экосистем, то чаще всего причинами пожаров там являются поджоги. Как правило, они совершаются из-за низкой культуры отдельных людей. Поджигают порой ради того, чтобы посмотреть, как оно все "красиво" горит. Некоторые фермеры поджигают сухостой, потому что он им мешает. Кроме того, уже года 3-4 государственные лесоохотничьи хозяйства вообще не получают финансирования для содержания пожарных команд. Если у кого-либо из них и есть какие-то средства, то это, как правило, спецавтомобиль и водитель. И все.

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- Как считаете, почему случаются пожары под Чернобылем достаточно нередко и что можно сделать, чтобы подобное не повторялось?

- Ситуация в экосистемах страны практически везде одинаковая. Зона отчуждения – это также экосистема. Самое главное – нет ответственности со стороны соответствующих органов и лиц. Нужно наказывать штрафами тех, кто допустил на своих территориях пожар. Если человек взял земли в аренду, если взял на себя ответственность, то должен обеспечить пожарную безопасность. Для этого нужно делать комплекс мероприятий: создавать минерализованные полосы, противопожарные разрывы и охранять территории.

На днях был принят закон об увеличении штрафов для поджигателей. Но фактически поймать поджигателя – крайне сложно. Ну, разве что, одного из сотни. Так что закон направят на тех бабушек, которые сжигают мусор у себя в огороде. Поймать кого-то в лесу – крайне сложно.

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- Какие риски для страны несут пожары в Зоне отчуждения? Власти говорят, что радиационный фон в норме, но поднимает ли огонь в воздух радиоактивные элементы?

- Любой пожар, а тем более верховой и большой, – во время него продукты горения и все остальное выбрасывается наверх из-за образующегося конвективного потока. Приведу пример. Несколько лет назад мы с коллегами боролись с крупным пожаром в Херсонской области. Так вот, горящие сосновые шишки и маленькие кусочки древесины отбрасывало на несколько сотен метров. Что касается микрочастиц, то они могут перемещаться на сотни километров. Но важно сказать, что не вся территория в Зоне отчуждения загрязнена. Поэтому с чистых территорий нечему подниматься, кроме пепла. А вот с загрязненных – да, вредные вещества поднимаются вверх. Повторюсь: чем сильнее пожар, тем сильнее работает "воздушный насос".

- Возможно, для Зоны отчуждения нужна особая стратегия противопожарной безопасности?

- Есть и планы тушения, и стратегии. Но, к сожалению, нет системного комплексного подхода к реализации этих планов.

- Какой прогноз Вы могли бы сделать по ситуации в Чернобыльской зоне? Может ли повториться такой пожар в ближайшем будущем, если не будут предприняты кардинальные профилактические меры?

- Однозначно может повториться. Нужно прописать порядки ответственности противопожарной безопасности всех сторон (с одной стороны – хозяев земли, арендаторов, с другой – уполномоченных органов). Сейчас – "шапочный" подход. Ждут, где загорится, и направляются тушить. А ведь предупредить пожар легче, чем с ним бороться.

Напомним, ранее спасатели доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что пожар в Чернобыле потушен.

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