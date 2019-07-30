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Что купить в duty free: самые популярные варианты

Туристы чаще всего покупают парфюмерию, товары от местных производителей и алкоголь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:46
Эксперты узнали, что туристы чаще всего берут в duty free
Эксперты узнали, что туристы чаще всего берут в duty free
Фото: Depositphotos

Благодаря опросу больше двух тысяч путешественников эксперты сервиса Ozon.travel выяснили, какие товары чаще всего покупают пассажиры, ожидающие своего рейса в duty free (зона беспошлинной торговли – Ред.). Как оказалось, в списке самых популярных сувениров – парфюмерия, товары от местных производителей и алкоголь.

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Так, перед вылетом 38% туристов покупают парфюмерию, 31% – национальную еду, еще 16% опрошенных путешественников не покидают duty free без алкогольной продукции. При этом, чаще всего они покупают коньяк или виски. Всего 8% покупают сувениры, а 6% предпочитают взять в дорогу сладости.

К слову, 72% респондентов отметили, что готовы потратить в зоне беспошлинной торговли не больше ста евро. 

Напомним, какие сувениры нельзя привозить из путешествия. Кроме этого, мы рассказывали о том, что и почем продают на витринах иностранных онлайн-магазинов.

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