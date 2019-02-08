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Одесса как бренд: что и почем продают на витринах иностранных онлайн-магазинов

Сегодня, 06:00

За календарь с Одессой просят 1500 грн, а за банку воздуха 300 грн

Одесса как бренд: что и почем продают на витринах иностранных онлайн-магазинов Одесса За календарь с Одессой просят 1500 грн, а за банку воздуха 300 грн

Одесса — бренд, известный во всем мире. В Китае продают игрушки с изображениями оперного театра, а американские коллекционеры обмениваются артефактами минувших веков, связанными с Одессой. "Сегодня" узнавала, как выглядит Южная Пальмира на витринах иностранных онлайн-магазинов.

СУВЕНИРЫ ИЗ КИТАЯ. На популярных китайских торговых платформах — изобилие сувениров, которыми летом пестрят туристические лавочки. Но больше всего их производителям полюбился наш Театр оперы и балета. Достопримечательность изображают на магнитах (около 40 грн за штуку), шелкографии (200—1200 грн в зависимости от размера картины), картинах, которые нужно самостоятельно разрисовать по номерам (650—1000 грн) и даже в виде трехмерного пазла за 870 грн. 

Также мы отыскали в одном из онлайн-магазинов Поднебесной несколько ретропостеров: один с коммунистическим флагом над Потемкинской лестницей, другой — похожий на советскую рекламу круиза из Одессы по портам Черного и Средиземного морей. Здесь же продавец, представившийся Ксулинем, предлагает медали "За защиту Одессы" по 188 гривен за штуку или по 580 грн за пять штук, но подчеркивает: это не оригинальные награды, а копии.

"Работа отличная. Но если бы выглядела, как старинная медаль, было еще лучше", — пишет заказчик из Узбекистана.

В США — КНИГИ И ФИЛЬМЫ. Тем временем известный американский онлайн-гигант активно предлагает мультимедийные товары: здесь есть масса музыкальных альбомов, фильмов и книг, связанных с нашим городом и, зачастую, с историей одесских евреев. Например, роман "Одесса, Одесса" повествует о переезде семьи раввина Менделя в Нью-Йорк после погрома.

А документальная лента со похожим названием рассказывает истории пожилых евреев: тех, кто остался в Одессе, и тех, кто эмигрировал на Брайтон Бич в США или в Ашдод, что в Израиле.

Можно найти здесь и исторические изыскания, вроде книги The Jews of Odessa: A Cultural History, 1794—1881 ("Евреи Одессы: культурная история, 1794—1881"), написанной профессором Стендфордского университета Стивеном Ципперштейном. Новый экземпляр издания стоит более 600 грн, а б/у — около 500 грн.

Но и здесь есть такие сувениры, как календарь на 2019 год с пейзажами Южной Пальмиры за $55 (около 1500 грн) или чашка с фотографией статуи Лаокоона на фоне Археологического музея за $9,99 (280 грн).

"ПРИВЕТЫ" ИЗ ПРОШЛОГО. Настоящий клад для коллекционеров находится на популярной международной площадке онлайн-аукционов. Сервис выдал нам десятки тысяч "одесских" лотов, среди которых больше всего марок, почтовых открыток и антиквариата.

А самым дорогим товаром, связанным с городом, оказалась скульптура "Дочери Одессы" с подписью мастера Фредерика Харта. В одном из своих интервью он пояснял, что эта работа — метафорический памятник жертвам жестокого ХХ века, а наш город выбрал потому, что еврейские погромы начала ХХ века были репетицией всех будущих ужасов: двух мировых войн, сталинского режима, Холокоста и Чернобыля. Оригинал скульптуры можно купить за $68 000, но продаются и несколько реплик. 

Продавец из Греции предлагает на площадке письмо, отправленное из Одессы в 1885 году неким Егором Савельевым. Рядом американский торговец предлагает за ту же цену три письма 1840 года, исписанных вдоль и поперек, одно из которых было также написано в Южной Пальмире.

"Оно дает прекрасное современное описание морского карантина, которым исторически славится Одесса. Кроме того, из первых рук гостя казачьего солдата рассказывается о жизни типичной казачьей семьи с подробными сведениями о стандартном однокомнатном коттеджном доме и некоторых их обычаях", — поясняет продавец, называя при этом Одессу, Николаев и Кременчуг крымскими городами.

Другой американец продает эмблему Одесского военного училища в виде серебряного жетона XIX века с золотыми и эмалированными вставками. Он просит за него $1295 (больше 36 тыс. грн), но во время аукциона эта сумма еще может подрасти. Афишу 1939 года, сообщающую, что в "Театре революции" пройдет спектакль, посвященный юбилею Шолом-Алейхема, надеются продать за $889.

Продают диковинные артефакты старины и на международной бирже хендмейда. Тут есть карманные часы с надписью "Золотой герцог" и изображением Дюка Ришелье, приуроченные к 200-летию города, за $119 (около 3333 грн), купюра 1917 года номиналом в 25 одесских рублей — за банкноту, выпущенную по приказу городской думы в то время, просят $100. 

Самый дорогой одесский "товар" на этой площадке — картина "На консервном заводе" 1985 года. Полотно 110 см на 160 см изображает четырех женщин, работающих на конвейере, по которому "бегут" банки с консервацией. Автор работы неизвестен, а выручить за этот образец соцреализма хотят $9650 (более 270 тыс. грн).

Есть тут и полотна современных художников: цены на пейзажи в различных техниках колеблются от $100 до $5000. Что касается сувениров, то болгарский магазинчик предлагает зеркальце с Дюком за $30 (около 850 грн), а наши соотечественники совершенно серьезно продают воздух: баночка такового из Одессы стоит $9,9 (почти 300 грн). К ней прилагается сертификат качества с указанием применять воздух для поднятия настроения.

Ранее мы писали, чем отличается онлайн-шопинг в Украине и мире.

Напомним, Amazon запускает возможность совершения покупок для несовершеннолетних. Родители имеют право установить лимит на расходы, при котором заказы будут подтверждаться автоматически.

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Тег товары, интернет, продажа, сувениры, раритет, покупки в сети, онлайн-шопинг

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АВТОР:

Полина Мордынская

Источник:

Сегодня

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