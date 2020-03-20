Что на самом деле происходит с коронавирусом в Европе: украинец рассказал и показал фото

Журналист телеканала "Украина" Юрий Гула описал ситуацию в Бельгии

Самолет, который должен был забрать украинцев из охваченной коронавирусом Бельгии, не смог вместить всех желающих. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист телеканала "Украина" Юрий Гула (Yurii Hula).

"Эвакуация из Бельгии продолжается второй день! Мы с Александром Павленко решили остаться в Европе!" – отмечает корреспондент "Сегодня".

Юрий Гула Фото: facebook.com/yura.gyla

Юрий также подробно рассказал, что происходит в Бельгии и как местные власти борются с распространением коронавирусной инфекции.

"Со вторника у нас "жесткий" карантин, – объявила премьер-министр по ТВ. На улицу желательно не выходить! Но можно сходить за продуктами, в аптеку и заправку, примерно, как и в Украине. Разрешили гулять: по одному, по двое (если вы родня), чем все успешно пользуются, но людей в городе стало заметно меньше. А после 22:00 все, кажется, остановилось!" – пишет журналист.

Юрий Гула рассказал, что сейчас происходит в Бельгии Фото: facebook.com/yura.gyla Юрий Гула рассказал, что сейчас происходит в Бельгии Фото: facebook.com/yura.gyla Юрий Гула рассказал, что сейчас происходит в Бельгии Фото: facebook.com/yura.gyla Юрий Гула рассказал, что сейчас происходит в Бельгии Фото: facebook.com/yura.gyla Юрий Гула рассказал, что сейчас происходит в Бельгии Фото: facebook.com/yura.gyla Юрий Гула рассказал, что сейчас происходит в Бельгии Фото: facebook.com/yura.gyla Юрий Гула рассказал, что сейчас происходит в Бельгии Фото: facebook.com/yura.gyla 1/7

Юрий Гула коротко "прошелся" по новшествам в Бельгии.

В магазинах действует следующая схема: один вышел – другой зашел . Такие правила, и их бельгийцы соблюдают. На полках нет туалетной бумаги и муки, а вместо гречки, которой здесь не сыщешь, выносят макароны и картошку фри. Очередь у кассы стоит на свежей разметке – 1,5 метра друг от друга. Все смотрят, чтоб и сосед не нарушал. Кассиров, где возможно, спрятали за стеклом.

. Такие правила, и их бельгийцы соблюдают. На полках нет туалетной бумаги и муки, а вместо гречки, которой здесь не сыщешь, выносят макароны и картошку фри. Очередь у кассы стоит на свежей разметке – 1,5 метра друг от друга. Все смотрят, чтоб и сосед не нарушал. Кассиров, где возможно, спрятали за стеклом. В масках теперь ходят примерно каждый пятый . Хотя на прошлой неделе таких бельгийцев видел единицы. Ситуация у соседей – немцев и французов – заставила задуматься многих. Маски в аптеках, если есть, то стоят очень дорого. Я покупал за 12-15 евро/шт.

. Хотя на прошлой неделе таких бельгийцев видел единицы. Ситуация у соседей – немцев и французов – заставила задуматься многих. Маски в аптеках, если есть, то стоят очень дорого. Я покупал за 12-15 евро/шт. В столице работает метро, автобусы, трамваи . В автобусы пускают по 10-13 человек, в трамваи – по 20, в метро – по 60-80. Я рискнул один раз. Садиться предлагают в шахматном порядке. Давки, подобно нашим, вот такого, к счастью, нет.

. В автобусы пускают по 10-13 человек, в трамваи – по 20, в метро – по 60-80. Я рискнул один раз. Садиться предлагают в шахматном порядке. Давки, подобно нашим, вот такого, к счастью, нет. В центре появились патрули полиции : на мотоциклах и машинах. Чтобы кого-то штрафовали – пока не слышал.

: на мотоциклах и машинах. Чтобы кого-то штрафовали – пока не слышал. Город будто в ожидании, вот-вот и все произойдет. Возможно, это ожидания мои. Когда летел сюда две недели назад, я смеялся в самолете над турками, которые вручили формуляр COVID_19, чтобы не допустить коронавируса в стране.

"Мы будем выходить на улицу, чтобы рассказывать вам новости", – резюмировал Юрий Гула.

К слову, в Бельгии, по подсчетам South China Morning Post, зарегистрировано 2257 случаев COVID-19, скончались 37 человек.

Напомним, ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав Украины также призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться