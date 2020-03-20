Что на самом деле происходит с коронавирусом в Европе: украинец рассказал и показал фото
Журналист телеканала "Украина" Юрий Гула описал ситуацию в Бельгии
Самолет, который должен был забрать украинцев из охваченной коронавирусом Бельгии, не смог вместить всех желающих. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист телеканала "Украина" Юрий Гула (Yurii Hula).
"Эвакуация из Бельгии продолжается второй день! Мы с Александром Павленко решили остаться в Европе!" – отмечает корреспондент "Сегодня".
Юрий также подробно рассказал, что происходит в Бельгии и как местные власти борются с распространением коронавирусной инфекции.
"Со вторника у нас "жесткий" карантин, – объявила премьер-министр по ТВ. На улицу желательно не выходить! Но можно сходить за продуктами, в аптеку и заправку, примерно, как и в Украине. Разрешили гулять: по одному, по двое (если вы родня), чем все успешно пользуются, но людей в городе стало заметно меньше. А после 22:00 все, кажется, остановилось!" – пишет журналист.
Юрий Гула коротко "прошелся" по новшествам в Бельгии.
- В магазинах действует следующая схема: один вышел – другой зашел. Такие правила, и их бельгийцы соблюдают. На полках нет туалетной бумаги и муки, а вместо гречки, которой здесь не сыщешь, выносят макароны и картошку фри. Очередь у кассы стоит на свежей разметке – 1,5 метра друг от друга. Все смотрят, чтоб и сосед не нарушал. Кассиров, где возможно, спрятали за стеклом.
- В масках теперь ходят примерно каждый пятый. Хотя на прошлой неделе таких бельгийцев видел единицы. Ситуация у соседей – немцев и французов – заставила задуматься многих. Маски в аптеках, если есть, то стоят очень дорого. Я покупал за 12-15 евро/шт.
- В столице работает метро, автобусы, трамваи. В автобусы пускают по 10-13 человек, в трамваи – по 20, в метро – по 60-80. Я рискнул один раз. Садиться предлагают в шахматном порядке. Давки, подобно нашим, вот такого, к счастью, нет.
- В центре появились патрули полиции: на мотоциклах и машинах. Чтобы кого-то штрафовали – пока не слышал.
- Город будто в ожидании, вот-вот и все произойдет. Возможно, это ожидания мои. Когда летел сюда две недели назад, я смеялся в самолете над турками, которые вручили формуляр COVID_19, чтобы не допустить коронавируса в стране.
"Мы будем выходить на улицу, чтобы рассказывать вам новости", – резюмировал Юрий Гула.
К слову, в Бельгии, по подсчетам South China Morning Post, зарегистрировано 2257 случаев COVID-19, скончались 37 человек.
Напомним, ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.
Минздрав Украины также призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
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