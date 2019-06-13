Что нельзя делать в Риме: появились новые ограничения для туристов

Нарушения новых правил поведения предусматривают штрафы до 450 евро

Итальянские власти ввели новые правила поведения для туристов, которое приезжают в Рим. Теперь возле некоторых достопримечательностей в столице Италии нельзя есть пачкающую еду, в питьевых фонтанчиках нельзя прикасаться губами к струе (можно набирать воду в бутылки), а мужчинам запрещено ходить по улицам города с обнаженным торсом. Об этом сообщает издание The Independent.

Также есть и другие ограничения. Например, городской совет не разрешает вешать "любовные замки" на перила мостов, брать деньги за фотографии, рекламировать билеты, дающие привилегию попасть без очереди в музеи Ватикана и Колизей. А по Испанской лестнице теперь нельзя передвигаться с чемоданом на колесах или коляской.

Колизей, Рим Фото: Depositphotos

"В Риме всегда будут приветствовать туристов, но это не значит, что жители должны терпеть плохое поведение гостей и ущерб, нанесенный городу, – заявляет мэр Рима Вирджиния Рагги. – Мы будем обращаться в иностранные посольства с просьбой предоставить гражданам новые правила поведения".

Как сообщается, некоторые нарушения обойдутся предупреждением, запретом появляться в определенном районе, а на других могут наложить штраф до 450 евро.

Ранее "Сегодня" уже сообщали, что власти Рима запретили купаться в фонтанах – это будет нарушение будет стоить до 900 евро. Кроме того, в Италии туристов может ждать и другой подвох – покупателям подделок на итальянских пляжах грозит до 7 тыс. евро штрафа.

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