2500 евро за сандали: в Италии ввели драконовские штрафы для туристов
На такой шаг власти пошли из-за постоянно застревающих в горных регионах путешественников
Руководство национального парка Чинкве-Терре в итальянской Лигурии готовится ввести жесткую систему штрафов для посетителей, которые будут гулять по этому живописному месту в неподходящей для пеших прогулок обуви, в том числе шлепанцах или сандалиях.
По данным The Local, чтобы непослушные туристы стали реже застревать на крутых склонах и узких тропинках местности, штрафы для игнорирующих правила могут составлять до 2,5 тыс. евро.
Кроме того, в рыбацких деревушках на территории Чинкве-Терре вывесят соответствующие плакаты и листовки, а полицейские и сотрудники парка будут проверять обувь посетителей.
Все дело в том, что для спасательных операций приходится задействовать вертолеты, которые обходятся итальянским службам экстренной помощи до 5 тыс. евро в час.
К тому же, на носу курортный сезон и в Чинкве-Терре считают, что ситуация лишь усугубится, так как руководство парка ожидается увеличения количества посетителей в этом году как минимум вдвое.
В прошлом году регион посетили около 2,5 млн человек, из которых 450 тыс. приехали летом. прошлого года.
Стоит отметить, что в последнее время в Италии стали вводить очень жесткие ограничения, в том числе и для туристов.
Напомним, что в Риме запретили купаться в фонтанах – это будет нарушение будет стоить до 900 евро.
Мы также писали, что во Флоренция запретили есть на нескольких улицах в историческом центре города под угрозой штрафа в размере 500 евро.
Кроме того, в Италии туристов может ждать и другой подвох – покупателям подделок на итальянских пляжах грозит до 7 тыс. евро штрафа.
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