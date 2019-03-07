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2500 евро за сандали: в Италии ввели драконовские штрафы для туристов

Сегодня, 05:10

На такой шаг власти пошли из-за постоянно застревающих в горных регионах путешественников

Фото: Pixabay
2500 евро за сандали: в Италии ввели драконовские штрафы для туристов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fcc/75d/5c7fcc75d3267.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fcc/75d/5c7fcc75d3267.jpg Евросоюз На такой шаг власти пошли из-за постоянно застревающих в горных регионах путешественников

Руководство национального парка Чинкве-Терре в итальянской Лигурии готовится ввести жесткую систему штрафов для посетителей, которые будут гулять по этому живописному месту в неподходящей для пеших прогулок обуви, в том числе шлепанцах или сандалиях.

По данным The Local, чтобы непослушные туристы стали реже застревать на крутых склонах и узких тропинках местности, штрафы для игнорирующих правила могут составлять до 2,5 тыс. евро.

Кроме того, в рыбацких деревушках на территории Чинкве-Терре вывесят соответствующие плакаты и листовки, а полицейские и сотрудники парка будут проверять обувь посетителей.

Все дело в том, что для спасательных операций приходится задействовать вертолеты, которые обходятся итальянским службам экстренной помощи до 5 тыс. евро в час.

К тому же, на носу курортный сезон и в Чинкве-Терре считают, что ситуация лишь усугубится, так как руководство парка ожидается увеличения количества посетителей в этом году как минимум вдвое.

В прошлом году регион посетили около 2,5 млн человек, из которых 450 тыс. приехали летом. прошлого года.

Стоит отметить, что в последнее время в Италии стали вводить очень жесткие ограничения, в том числе и для туристов.

Напомним, что в Риме запретили купаться в фонтанах – это будет нарушение будет стоить до 900 евро.

Мы также писали, что во Флоренция запретили есть на нескольких улицах в историческом центре города под угрозой штрафа в размере 500 евро.

Кроме того, в Италии туристов может ждать и другой подвох – покупателям подделок на итальянских пляжах грозит до 7 тыс. евро штрафа.

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Тег туризм, Италия, штраф, туристы, обувь, путешествия

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