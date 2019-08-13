Что нельзя привозить с отдыха: таможенные правила разных стран мира

Прежде чем привозить заграничные сувениры, изучите таможенные правила

Если вы отправились за границу на отдых, не стоит забывать, что у каждой страны есть свои правила и законы. И не все, что вам нравится, можно брать с собой домой в качестве сувенира. За какие покупки грозит серьезный штраф, узнавал корреспондент "Сегодня" Владислав Поливода.

Известный путешественник Артемий Сурин посетил более 130 стран. На Мадагаскаре он приобрел чучело черепахи, из-за чего не прошел таможенный контроль. "На рынке меня убедили, что с ним можно вылететь, правил я не проверил, но оказалось, что эти предметы запрещены к вывозу, поэтому пришлось просто оставить", – рассказывает путешественник.

Не все сувениры стоит покупать Фото: Depositphotos

В Египте, который в этом году самый популярный среди украинских туристов, не стоит покупать на память кораллы и ракушки – вывезти их вам не позволят. Такой же запрет действует на Сейшелах и Мальдивах. "Они так борются с разрушением Кораллового рифа, то есть не потому, что это какая-то ценность, – утверждает директор сети турагентств Олег Кулик. – Если туристы будут массово увозить кораллы, то это нарушит флору и фауну Красного моря".

Турция более лояльна – оттуда можно вывозить все, кроме раритетных вещей. "Запрещено брать ценности, которым больше 100 лет. Поэтому, если у вас и нет чека или сертификата на продукцию, пусть даже это какая-то безделушка, могут быть проблемы", – добавляет Олег Кулик.

Внимательно изучайте таможенные правила: некоторые сувениры запрещено брать с собой Фото: Depositphotos

А вот в Тунисе запрещено вывозить местную валюту, поэтому деньги следует обменять до возвращения домой. Аналогичные правила действуют в Индии. За нарушение предусмотрено наказание – и не только деньгами. "Обычно за нарушение таможенных правил предусматривается административные взыскания – штрафы. Также могут применяться меры пресечения в виде задержания, уголовного наказания", – подчеркивает адвокат Екатерина Григораш.

Такие законы действуют почти во всех странах мира, поэтому, прежде чем что-то привозить с отдыха, изучите таможенные правила.

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