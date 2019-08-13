Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что нельзя привозить с отдыха: таможенные правила разных стран мира

Прежде чем привозить заграничные сувениры, изучите таможенные правила

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:28

Если вы отправились за границу на отдых, не стоит забывать, что у каждой страны есть свои правила и законы. И не все, что вам нравится, можно брать с собой домой в качестве сувенира. За какие покупки грозит серьезный штраф, узнавал корреспондент "Сегодня" Владислав Поливода.

Известный путешественник Артемий Сурин посетил более 130 стран. На Мадагаскаре он приобрел чучело черепахи, из-за чего не прошел таможенный контроль. "На рынке меня убедили, что с ним можно вылететь, правил я не проверил, но оказалось, что эти предметы запрещены к вывозу, поэтому пришлось просто оставить", – рассказывает путешественник.

Не все сувениры стоит покупать
Не все сувениры стоит покупать
Фото: Depositphotos

В Египте, который в этом году самый популярный среди украинских туристов, не стоит покупать на память кораллы и ракушки – вывезти их вам не позволят. Такой же запрет действует на Сейшелах и Мальдивах. "Они так борются с разрушением Кораллового рифа, то есть не потому, что это какая-то ценность, – утверждает директор сети турагентств Олег Кулик. – Если туристы будут массово увозить кораллы, то это нарушит флору и фауну Красного моря".

Турция более лояльна – оттуда можно вывозить все, кроме раритетных вещей. "Запрещено брать ценности, которым больше 100 лет. Поэтому, если у вас и нет чека или сертификата на продукцию, пусть даже это какая-то безделушка, могут быть проблемы", – добавляет Олег Кулик.

Внимательно изучайте таможенные правила: некоторые сувениры запрещено брать с собой
Внимательно изучайте таможенные правила: некоторые сувениры запрещено брать с собой
Фото: Depositphotos

А вот в Тунисе запрещено вывозить местную валюту, поэтому деньги следует обменять до возвращения домой. Аналогичные правила действуют в Индии. За нарушение предусмотрено наказание – и не только деньгами. "Обычно за нарушение таможенных правил предусматривается административные взыскания – штрафы. Также могут применяться меры пресечения в виде задержания, уголовного наказания", – подчеркивает адвокат Екатерина Григораш.

Такие законы действуют почти во всех странах мира, поэтому, прежде чем что-то привозить с отдыха, изучите таможенные правила.

Ранее "Сегодня" писали, что в России выпустили противоречивый и странный сувенир к Чемпионату мира по футболу 2018. Кроме этого, мы рассказывали о том, что и почем продают на витринах иностранных онлайн-магазинов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Что купить в duty free: самые популярные варианты Какие сувениры нельзя привозить из путешествия Одесса как бренд: что и почем продают на витринах иностранных онлайн-магазинов
видео подарки покупки путешествия сувениры советы
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром
Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
Как есть и не толстеть? Мало кто обращает внимание на нюансы
Как есть и не толстеть? Мало кто обращает внимание на нюансы

Популярные статьи

Вчера, 18:13Events

Медовый Спас Маковей 2019: дата, история и традиции

Вчера, 16:46Психология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

Вчера, 16:45Техно

Лучшая игра PlayStation 3 появилась на смартфонах

Вчера, 16:01Events

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

Вчера, 14:00Fun

12 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Вчера, 13:35Шоу-бизнес

Жених Дженнифер Лопес показал откровенный снимок певицы в бикини

Вчера, 12:52Fun

45-килограммового пса во время прогулки съел аллигатор

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

Надя Дорофеева откровенно рассказала об отношениях с Егором Кридом

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Звездный отпуск: где отдыхают украинские артисты этим летом

Вчера, 07:50Техно

На Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 12 августа: все знаки зодиака

11 августаТехно

Apple даст iPhone 11 "сумасшедшее" название

11 августаШоу-бизнес

В ДТП разбилась Светлана Исакова: фото известной украинской балерины

11 августаFun

11 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

11 августаШоу-бизнес

Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

11 августаПсихология

Гороскоп на неделю 11-17 августа для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Дублер Вина Дизеля разбился на съемках нового
Дублер Вина Дизеля разбился на съемках нового "Форсажа"
Светлана Лобода показала ссадины и синяки на ногах
Светлана Лобода показала ссадины и синяки на ногах
Ученые выяснили, чем опасен недостаток витамина К
Ученые выяснили, чем опасен недостаток витамина К