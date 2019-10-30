День Черного моря: 10 интересных фактов, о которых вы не знали

Давайте разберемся, чем же оно так особенно

31 октября отмечаем Международный день Черного моря Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

31 октября украинцы отмечают Международный день Черного моря. В честь праздника "Сегодня" собрали несколько интересных фактов о Черном море. Давайте разберемся, чем же оно так особенно.

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День Черного моря: ТОП-10 интересных фактов

В легенде о золотом руне аргонавты отправлялись за своей добычей именно по Черному морю.

Граница между Европой и Азией проходит аккурат по поверхности черного моря.

До сих пор не существует точной информации касательно происхождения названия Черного моря

В Черном море всего десять островов. Для сравнения, в Карибском море их многие сотни.

В Черном море водятся акулы

В Черном море водятся тюлени

Среди планктонных водорослей, обитающих в Черном море, есть очень необычный вид – ночесветка. Она обладает возможностью фосфорецировать, и именно из-за нее в августе Черное море иногда светится.

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На дне Черного моря есть месторождения нефти и газа.

Горы вокруг Черного моря постоянно растут, а само море увеличивается. И если горы подрастают всего на несколько сантиметров в столетие, то море наступает на сушу со скоростью 20–25 сантиметров за 100 лет. Некоторые древние города уже скрылись на дне морском.

Морской дракон является самым опасным представителем рыб в Черном море. Вся опасность содержится в ядовитых колючках, которые растут на спинном плавнике и жабрах рыбы.

Ранее "Сегодня" писали, как проверяют безопасность воды в Черном море.

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