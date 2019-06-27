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Как проверяют безопасность воды в Черном море

27 июня, 05:56

Воду проверяют на наличие кишечной палочки и бактерии стафилококка, а также определяют ее химический состав

В море. Оперативные работники берут пробы воды в 50 метрах от берега. Фото: В. Борисенко
В море. Оперативные работники берут пробы воды в 50 метрах от берега. Фото: В. Борисенко.

Из года в год на страже безопасности морской воды в Южной Пальмире стоят специалисты Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения. Они регулярно проверяют ее химический и бактериологический состав, чтобы отдых одесситов и туристов на нашем побережье не обернулся больничной койкой. "Сегодня" вместе со специалистами центра отправились брать пробы воды и проводить анализы.

По словам заведующей отделением организации санитарно-гигиенических исследований лабораторного центра Елены Верецкой, отбор проб морской воды начинают проводить с конца апреля. Воду проверяют на наличие кишечной палочки и бактерии стафилококка, а также определяют ее химический состав. При этом пробы берут в 60 точках на побережье в городской черте — от 16-й станции Большого Фонтана до гидропарка "Лузановка" и более чем в 50 точках в области.
 

ВОДОМЕТР И ТЕРМОСУМКА. Вместе со специалистами центра мы отправляемся брать пробы воды в море на 13-й станции Большого Фонтана. Сотрудники надевают спасательные жилеты, берут приборы и садятся в шлюпку, ведь им предстоит взять образцы в пяти и в 50 метрах от берега.

Дальше наблюдаем: на первой точке воду собирают с поверхности и заливают в колбы и бутылки, а на второй — уже не только с поверхности, но и на глубине, для чего водометр (инструмент, состоящий из длинной металлической трости и ведерка на ее конце) опускают на максимальную глубину, которую позволяет его ручка. Когда этот этап пройден, пробы воды прячут в термосумку и в течение двух часов доставляют в лаборатории.

"Это чтобы образцы не изменили своих свойств", — поясняют специалисты.

Пробы есть. Спасатели достают шлюпку из воды, а образцы уже в термосумке. Фото: В. Борисенко

Пробы везут сразу в несколько лабораторий, мы же сначала направляемся в лабораторию санэпидслужбы, что на ул. Слепнева. Нам поясняют: тут проверка воды проходит в несколько этапов и занимает пять дней, ведь проводятся около 40 различных анализов. 

ИССЛЕДОВАНИЯ. При входе в лабораторию нас встречают ряды пробирок и приборы. Последние кажутся незнающему человеку странными и непонятными, а для сотрудников лаборатории — это "напарники", которые греют воду, фильтруют ее или, например, смешивают с реагентами. 

Первые анализы начинают проводить уже при нас. Лаборант в белом халате берет воду, добавляет в нее нужные реагенты — и в пробирке меняется цвет жидкости. Как нам рассказали, сначала вода подвергается первичной очистке и фильтруется, потому что для проведения анализов она должна быть прозрачной. С этого момента у лаборантов есть два-три часа на то, чтобы провести первичные анализы, а уже после исследовать те показатели, на которые им указали.

"Есть оперативные работники, которые отбирают пробы, а есть врачи: они устанавливают, какие показатели мы должны проверить в зависимости от того, был ли разлив моря, цветение или еще что-то", — поясняет фельдшер-лаборант Ольга Оменко.

Но есть и показатели, которые мониторят постоянно, например, запах, прозрачность и содержание кислорода. 

СТРОГИЕ ПОРЯДКИ. Тем временем бактериологический анализ воды проводят в лаборатории на ул. Гайдара. Из-за специфики работы порядки тут более строгие, да и само помещение почти, как неприступная крепость: посторонних на территорию не пускают, окна и двери в решетках, обращаются с ними более внимательно. А мы, чтобы попасть внутрь, надеваем белый халат.

Бактериологическая лаборатория. Сотрудница проверяет образцы на наличие опасных бактерий. Фото: В. Борисенко 

Как пояснили нам сотрудники, сначала воду заносят через специальный вход. Следующий этап — переливание образцов в стерильную тару и перенос их в стерильную зону. Только после этого можно начинать проверки.
 
Заведующая лаборатории Людмила Скоропуд с гордостью рассказывает о своих владениях и среди прочего выделяет "средоварочную" — кабинет, в котором создают питательные среды для проведения анализов.

По словам заведующей, благодаря этому у них всегда есть нужная среда для большинства исследований.

Химическая лаборатория. Лаборант проверяет состав воды. Фото: В. Борисенко

Несмотря на то что учреждение государственное, любой может написать заявление, оплатить услуги и узнать состав, количество тех или иных бактерий и другие интересующие показатели.

"У нас лучшие специалисты", — говорит Елена Варецкая.

Напомним, пляжный сезон в Одессе в самом разгаре. Отдыхающие оккупировали побережье, а высокая температура за окном только подстегивает людей перебираться ближе к морю. Не испугали курортников и водоросли, которые начали активно размножаться на побережье из-за жары и снижения солености моря, провоцируя так называемое цветение воды. Впрочем, специалисты признали, что ничего экстраординарного в этом нет и экологической катастрофой эта ситуация не является. К тому же сейчас от водорослей не осталось и следа.  

Также читайте, куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления. Есть несколько курортов, куда очень любят ездить на море украинцы.

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Тег Черное море, лаборатория, море, бактерии, анализы, показатели, образцы

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АВТОР:

Виктор Борисенко

Источник:

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