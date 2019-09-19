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До 10 евро с каждого туриста: популярное место для отдыха может стать дороже

Каждая гостиница или хостел планирует брать с клиента по одному евро

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:04
Рига собирается ввести пошлину для туристов
Рига собирается ввести пошлину для туристов
Фото: Depositphotos

В Риге вводят пошлину для туристов – один евро за ночь, проведенную в отелях или хостелах, расположенных в черте города. Средства, вырученные благодаря новшеству, планируют направить на финансирование развития латвийской столицы и ее популяризации за рубежом. Соответствующий проект одобрили власти города. Однако, чтобы решение вступило в силу, депутаты должны поддержать его на общем голосовании. Об этом сообщает портал Riga.Lv.

Смотрите видео: где больше платят за туризм – в Украине или Европе

"С каждой гостиницы или хостела планируется брать по одному евро в день за пребывающего там туриста, однако в сумме пошлина за непрерывное пребывание в Риге не должна превышать 10 евро за туриста. Ночлег детей до 12 лет облагаться пошлиной не будет", – заявил представитель пресс-службы Рижской думы.

Осень в Риге
Осень в Риге
Фото: Depositphotos

В соседней Литве туристическая пошлина была введена 1 января 2016 года в Каунасе и 1 июля 2018 года в Вильнюсе. Аналогичные туристические пошлины существуют во многих туристических городах в том числе в Берлине, Амстердаме, Риме, Венеции, Вене, Брюсселе и Лиссабоне.

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К слову, самым излюбленным для посещения Риги месяцем среди туристов является август. В 2018 году заполняемость гостиниц составила 80,6%, что на 10% больше, чем в августе 2017 года.

Напомним, популярный среди украинцев курорт изменит цены на отдых. Власти турецкой Анталии провели предсезонное совещание, где были озвучены цели и задачи на 2019 год. Кроме этого, туристы смогут бесплатно пожить в самой счастливой стране.

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