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В Венеции ввели новый налог для туристов

Сегодня, 04:29

Очень скоро иностранцам придется заплатить до 10 евро, чтобы покататься на гондолах или полюбоваться Собором Святого Марка

Фото: Pixabay
В Венеции ввели новый налог для туристов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e9e/f4b/5c5e9ef4bb5d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e9e/f4b/5c5e9ef4bb5d3.jpg Евросоюз Очень скоро иностранцам придется заплатить до 10 евро, чтобы покататься на гондолах или полюбоваться Собором Святого Марка

Этой весной посетить итальянскую Венецию, которая пользуется особой популярностью у влюбленных, станет дороже – ее градоначальник Луиджи Бруньяро ананонсировал введение туристического налога.

Как пишет The Guardian, с 1 мая размер сбора составит 3 евро, а уже с 1 января 2020 года – 6-10 евро в зависимости от сезона.

Кроме того, с 2022 года процедуру посещения "города на воде" усложнят еще сильнее – для туристов могут ввести порядок "резервирования", то есть им придется бронировать поездку заранее.

По плану Бруньяро, сумма нового налога будет включена в стоимость билета в Венецию на самолет, поезд или судно. В то же время туристов освободят от дополнительного сбора при бронировании номеров в гостиницах.

Таким образом, говорит мэр, муниципалитет хочет контролировать количество туристов и уборки Венеции.

В министерстве туризма Италии такую инициативу уже раскритиковали. Глава ведомства Джан Марко Чентинайо назвал ее "бесполезной и разрушительной", подчеркнув возможность снижения туристической привлекательности Венеции.

Напомним, ранее Луиджи Бруньяро раскритиковал туристов, которые жалуются на слишком высокие цены в городе, и обозвал их "скрягами".

Также мы писали, что в Италии туристов может ждать и другой подвох – покупателям подделок на итальянских пляжах грозит до 7 тыс. евро штрафа.

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Тег Италия, штраф, налог, Венеция, туристы

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