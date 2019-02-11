В Венеции ввели новый налог для туристов
Очень скоро иностранцам придется заплатить до 10 евро, чтобы покататься на гондолах или полюбоваться Собором Святого Марка
Этой весной посетить итальянскую Венецию, которая пользуется особой популярностью у влюбленных, станет дороже – ее градоначальник Луиджи Бруньяро ананонсировал введение туристического налога.
Как пишет The Guardian, с 1 мая размер сбора составит 3 евро, а уже с 1 января 2020 года – 6-10 евро в зависимости от сезона.
Кроме того, с 2022 года процедуру посещения "города на воде" усложнят еще сильнее – для туристов могут ввести порядок "резервирования", то есть им придется бронировать поездку заранее.
По плану Бруньяро, сумма нового налога будет включена в стоимость билета в Венецию на самолет, поезд или судно. В то же время туристов освободят от дополнительного сбора при бронировании номеров в гостиницах.
Таким образом, говорит мэр, муниципалитет хочет контролировать количество туристов и уборки Венеции.
В министерстве туризма Италии такую инициативу уже раскритиковали. Глава ведомства Джан Марко Чентинайо назвал ее "бесполезной и разрушительной", подчеркнув возможность снижения туристической привлекательности Венеции.
Напомним, ранее Луиджи Бруньяро раскритиковал туристов, которые жалуются на слишком высокие цены в городе, и обозвал их "скрягами".
Также мы писали, что в Италии туристов может ждать и другой подвох – покупателям подделок на итальянских пляжах грозит до 7 тыс. евро штрафа.
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