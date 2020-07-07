Самый крупный в Европе автобусный лоукост-перевозчик открывает три внутренних рейса по Украине

Узнайте, какие маршруты будут доступны для пассажиров

Самый большой автобусный лоукост-перевозчик Европы Flixbus объявил об открытии трех внутренних рейсов в Украине. Рейсы будут выполняться в партнерстве с перевозчиком Euroclub. Комфортные автобусы оснащены розетками, кондиционерами, туалетами и WI-FI.

FlixBus открывает внутренние рейсы по Украине Фото: facebook.com/FlixBus

Список доступных маршрутов

Киев – Житомир – Ровно – Львов. Выезд из Киева каждый день в 7:50, прибытие во Львов 15:00. Обратно – в 10:00 и 17:00 соответственно.

Киев – Одесса – Затока. Выезд из Киева в 22:50 с пятницы по воскресенье, прибытие в Одессу в 6:00 утра, а в Затоку в 7:50. В обратную сторону выезды по субботам-понедельникам в 19:00 из Одессы и 20:50 из Затоки. Прибытие в Киев в 4:10.

Киев – Житомир – Новоград-Волынский – Ровно – Львов – Ужгород. Маршрут будет работать на основе ранее пущенного рейса Киев – Вена. Рейсы будут выполняться по средам и субботам из Киева – выезд в 7:50, приезд в Ужгород в 21:25. Обратно в Киев по понедельникам и пятницам – выезд в 4:00, приезд в 15:55.

Билеты уже доступны в продаже.

Эта прекрасная возможность поможет упростить передвижения и путешествия по Украине.

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Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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