Куда сейчас можно поехать за границу: украинцев пускают 23 страны

В МИД Украины уже рассказывали о планировании путешествий за границу, а теперь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал 23 страны, куда украинцы могут путешествовать во время пандемии. Об этом он рассказал на брифинге.

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Он отметил, что в эти страны въехать можно, но с визой и там действуют определенные карантинные ограничения, необходимо соблюдать определенные правила.

"Это Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Южная Корея. Это самые популярные направления. Также это Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова", – сказал Кулеба.

Говоря о въезде в страны Шенгенской зоны и ЕС, министр подчеркнул, что сейчас Украина не соответствует их критериям, чтобы попасть в условный "зеленый список", который позволяет гражданам стран путешествовать в ЕС. Глава МИД Украины рассказал, что из этого запрета есть несколько исключения для определенных категорий граждан, которые могут въезжать на территорию ЕС даже несмотря на запрет:

медики, лица, которые присматривают за пожилыми людьми, и лица, которым необходима срочная медицинская помощь;

пограничники;

перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости (например, дальнобойщики);

дипломаты, сотрудники полиции при исполнении, представители международных организаций и международных военных контингентов;

лица, которые путешествуют транзитом;

лица, въезжающие с туристической целью или по рабочим вопросам;

лица, которые едут на учебу.

"В связи с пандемией ограничения не имеют никакого отношения к функционированию безвиза между Украиной и ЕС и не имеют на него влияния. Как только ограничения будут сняты – безвиз снова будет работать в полную силу", – резюмировал Кулеба.

Он напомнил, что МИД Украины запустило онлайн-карту путешествий за границу во время пандемии. Это сделано для того, чтобы можно было легче планировать свои путешествия: человек сможет четко понимать – куда он может вылететь и какие условия в принимающей стране.

Видео: МИД Украины

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