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FlixBus запускает внутренние рейсы в Украине: подробности

Компания также анонсировала развитие внутренних рейсов в Великобритании и Португалии

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:57

Автобусный оператор FlixBus в 2020 году начнет выполнять внутренние рейсы по Украине. Кроме того, компания анонсировала развитие внутренних рейсов в Великобритании и Португалии, а также о выходе на рынок стран Балтии. Об этом сообщают на сайте FlixBus.

"В 2020 году FlixBus планирует увеличивать количество международных линий из Украины, но важной целью является запуск внутренних перевозок", – говорится в сообщении.

FlixBus начнет выполнять внутренние рейсы в Украине
FlixBus начнет выполнять внутренние рейсы в Украине
Фото: facebook.com/FlixBus

В компании пояснили, что в Украине есть большой спрос на комфортные, безопасные и доступные автобусные путешествия. По статистике, междугородным автобусным сообщением пользуются примерно 148 миллионов пассажиров ежегодно. Поэтому рейсы, которые планирует запустить компания, необходимы. Однако в FlixBus не конкретизировали, о каких именно маршрутах в Украине идет речь.

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Смотрите видео: почему автобусные маршруты с разницей в сто километров стоят одинаково

FlixBus: что это за компания

FlixBus – немецкая компания, крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе. Охватывает 2000 населенных пунктов в 29 странах. Ежедневно выполняет около 350 тыс. рейсов между европейскими городами с интервалом в 30 минут. У FlixBus нет ни одного собственного автобуса, она сотрудничает с местными компаниями.

В 2017 году FlixBus уже открыла рейсы из ЕС в Украину. Маршруты из Киева, Львова, Ровно и Житомира ездили в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно).

Напомним, в 2019 году в Украине заработала интерактивная карта автобусных маршрутов. Сервис работает на основе открытых данных и предоставляет детальную информацию о межобластных и международных автобусных маршрутах в стране.

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Источник: Сегодня
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