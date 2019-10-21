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Где можно недорого отдохнуть: мнение путешественников

Выгоднее всего отправиться в Чехию, Венгрию и Сербию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:15
Бюджетно отдохнуть можно в Чехии, говорят эксперты
Бюджетно отдохнуть можно в Чехии, говорят эксперты
Фото: Depositphotos

Эксперты сервиса бронирования билетов Aviasales провели опрос среди десяти тысяч пользователей сайта. В ходе исследования они выяснили, поездки в какие страны обошлись туристам дешевле запланированного.

23 процента опрошенных считают, что выгоднее всего отправиться на отдых в Чехию. "В первой половине декабря я отмечала день рождения в Праге. Мне показалось, что так дешево я его никогда не праздновала", – поделилась личным опытом одна путешественница.

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Венгрия оказалась на втором месте списка, за нее проголосовали 17% опрошенных. Пользователи отметили недорогой перелет в Будапешт или Дебрецен, а также невысокие цены на развлечения и еду в ресторанах.

15% туристов назвали самым бюджетным направлением Сербию. 14% путешественников провели свой самый недорогой отпуск в Испании. 10% респондентов проголосовали за Вьетнам, где, по их опыту, цены в два раза ниже, чем в Таиланде. Грузию выбрали 9% опрошенных, а 7% остались довольны стоимостью отдыха в Португалии.

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Замыкает десятку Турция, за которую проголосовали 5% юзеров. Одна туристка рассказала: "После падения курса лиры Турция стала неожиданно дешевой в плане шопинга".

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