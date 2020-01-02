Главная елка Украины признана одной из лучших в Европе: как выглядят другие
Рейтинг опубликовал туристический проект European Best Destinations
Киевская елка вошла в пятерку самых красивых Европы. Также в списке лучших оказались елки Вильнюса, Праги, Страсбург и Кельна. Соответствующий рейтинг опубликовал туристический проект European Best Destinations.
"Вы можете полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе на Софийской площади. Столица Украины – идеальное место для путешественников, ищущих аутентичность, снег, традиции. К тому же в Киеве есть не один, а несколько рождественских базаров", – пишут авторы European Best Destinations.
К слову, главную елку Украины украсили 750 игрушками в виде конфет и четырьмя километрами гирлянд. Ее высота – 30 метров, вес – более 100 тонн. Иллюминацию, которая украшает елку, в 2019 году заказали специально под цвет куполов Софии Киевской.
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Напомним, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января. Праздничное зажжение елок для киевлян и гостей города традиционно приходится на 19 декабря, в День святого Николая.
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