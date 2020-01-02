Главная елка Украины признана одной из лучших в Европе: как выглядят другие

Рейтинг опубликовал туристический проект European Best Destinations

Новогодняя елка в Киеве Фото: europeanbestdestinations.com

Киевская елка вошла в пятерку самых красивых Европы. Также в списке лучших оказались елки Вильнюса, Праги, Страсбург и Кельна. Соответствующий рейтинг опубликовал туристический проект European Best Destinations.

"Вы можете полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе на Софийской площади. Столица Украины – идеальное место для путешественников, ищущих аутентичность, снег, традиции. К тому же в Киеве есть не один, а несколько рождественских базаров", – пишут авторы European Best Destinations.

Вильнюс, Литва Фото: europeanbestdestinations.com Прага, Чехия Фото: europeanbestdestinations.com Страсбург, Франция Фото: europeanbestdestinations.com Кельн, Германия Фото: europeanbestdestinations.com Киев, Украина Фото: europeanbestdestinations.com Рим, Италия Фото: europeanbestdestinations.com Вена, Австрия Фото: europeanbestdestinations.com Будапешт, Венгрия Фото: europeanbestdestinations.com Инсбрук, Австрия Фото: europeanbestdestinations.com Брюссель, Бельгия Фото: europeanbestdestinations.com Франкфурт, Германия Фото: europeanbestdestinations.com Таллинн, Эстония Фото: europeanbestdestinations.com Варшава, Польша Фото: europeanbestdestinations.com Йорк, Великобритания Фото: europeanbestdestinations.com Стокгольм, Швеция Фото: europeanbestdestinations.com Брашов, Румыния Фото: europeanbestdestinations.com Париж, Франция Фото: europeanbestdestinations.com 1/17

К слову, главную елку Украины украсили 750 игрушками в виде конфет и четырьмя километрами гирлянд. Ее высота – 30 метров, вес – более 100 тонн. Иллюминацию, которая украшает елку, в 2019 году заказали специально под цвет куполов Софии Киевской.

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Напомним, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января. Праздничное зажжение елок для киевлян и гостей города традиционно приходится на 19 декабря, в День святого Николая.

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