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Главная елка Украины признана одной из лучших в Европе: как выглядят другие

Рейтинг опубликовал туристический проект European Best Destinations

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:57
Новогодняя елка в Киеве
Новогодняя елка в Киеве
Фото: europeanbestdestinations.com

Киевская елка вошла в пятерку самых красивых Европы. Также в списке лучших оказались елки Вильнюса, Праги, Страсбург и Кельна. Соответствующий рейтинг опубликовал туристический проект European Best Destinations.

"Вы можете полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе на Софийской площади. Столица Украины – идеальное место для путешественников, ищущих аутентичность, снег, традиции. К тому же в Киеве есть не один, а несколько рождественских базаров", – пишут авторы European Best Destinations.

Вильнюс, Литва
Фото: europeanbestdestinations.com
Прага, Чехия
Фото: europeanbestdestinations.com
Страсбург, Франция
Фото: europeanbestdestinations.com
Кельн, Германия
Фото: europeanbestdestinations.com
Киев, Украина
Фото: europeanbestdestinations.com
Рим, Италия
Фото: europeanbestdestinations.com
Вена, Австрия
Фото: europeanbestdestinations.com
Будапешт, Венгрия
Фото: europeanbestdestinations.com
Инсбрук, Австрия
Фото: europeanbestdestinations.com
Брюссель, Бельгия
Фото: europeanbestdestinations.com
Франкфурт, Германия
Фото: europeanbestdestinations.com
Таллинн, Эстония
Фото: europeanbestdestinations.com
Варшава, Польша
Фото: europeanbestdestinations.com
Йорк, Великобритания
Фото: europeanbestdestinations.com
Стокгольм, Швеция
Фото: europeanbestdestinations.com
Брашов, Румыния
Фото: europeanbestdestinations.com
Париж, Франция
Фото: europeanbestdestinations.com
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К слову, главную елку Украины украсили 750 игрушками в виде конфет и четырьмя километрами гирлянд. Ее высота – 30 метров, вес – более 100 тонн. Иллюминацию, которая украшает елку, в 2019 году заказали специально под цвет куполов Софии Киевской.

Смотрите видео: на Софийской и Контрактовой площадях начала свою работу новогодняя ярмарка

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Напомним, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января. Праздничное зажжение елок для киевлян и гостей города традиционно приходится на 19 декабря, в День святого Николая.

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Источник: Сегодня
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