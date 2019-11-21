Новый год-2020: стало известно, как будут отмечать праздники в центре Киева

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января. Праздничное зажигание елок для киевлян и гостей города традиционно состоится 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Тематикой Нового года на Софийской площади стала известна на весь мир рождественская история о Щелкунчике.

Так, 19 декабря в 17:00 празднования будет открывать рождественский парад, который пройдет от Национальной оперы Украины до Софийской площади. После окончания парада состоится официальное зажигание елки.

Как рассказывают организаторы праздников, компания Folk Ukraine, в этом году елку украсят 750 игрушек в виде конфет и 4 километра гирлянд теплого цвета. Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут "охранять" елку вместе с украинскими казаками.

Также на Софийской площади можно будет не только окунуться в волшебный мир приключений Щелкунчика, но и сфотографироваться с любимыми героями. Здесь обустроят четыре "королевства" – детских развлечений, подарков, лайков и вкуса – между которыми будет курсировать рождественский экспресс.

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При этом будет и фестиваль китайских фонарей, каток, а все театры, кино, музеи, библиотеки, учреждения культуры будут задействованы в праздновании.

На Контрактовой площади обустроят рождественский европейский городок в украинских традициях: тематика этого года – Опошня или традиционное гончарство с росписью Полтавского края. Стилизованное оформление поддержат тематической программой. Кроме того, здесь откроют резиденцию Святого Николая и зажгут 19 декабря елку, украшенную в этническом опошнянском стиле.

В программе празднования – шествие звездочетов 7 января, выполнение массовой коляды, установка Дидуха и народные гуляния; щедрование в канун Святого Василия, выступление фольклорных коллективов. Ежедневно там можно будет покататься на стрит-арт катке, где будут работать инструкторы, и на горках.

По информации организатора проекта, посетителей ждут насыщенная концертная программа от известных исполнителей, креативные фотозоны, аттракционы, многочисленные фуд-корты, сувениры, скульптуры-гиганты, иллюминация, горки и тому подобное.

С 14 декабря 2019 года по 12 января 2020-го зимние развлечения будут проходить на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5. А с 14 декабря 2019 года до 19 января 2020 года - на Контрактовой площади, улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до пересечения с улицей Андреевской).

Напомним, главная елка Украины на Софийской площади в Киеве в этом году, возможно, будет живой. Об этом "Сегодня" рассказал куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий. Также на Софийской площади будет построен специальный павильон, его посвятят истории Санта-Клауса, который прибудет в Киев из Европы.

Традиционно в центре города также появятся новогодние домики, где можно будет купить еду, горячий глинтвейн и сувениры.

Как в прошлом году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем сюжете:

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