Главные travel-новости за неделю: что изменится для украинских туристов

Обновления, о которых следует знать украинским путешественникам

Границы ЕС остаются закрытыми для украинских туристов, Болгария отменила требование предъявлять отрицательный тест на COVID-19 при въезде на территорию страны, а Эстония и Австрия разрешили принимать рейсы из Украины. Главные travel-новости этой недели читайте в материале Сегодня.Lifestyle.

В Украине изменили разделение стран на "красную" и "зеленую" зоны

В Украине изменят разделение стран на "красную" и "зеленую" зоны Фото: Getty Images

С 1 августа в Украине изменили разделение стран на "красную" и "зеленую" зоны по количеству заболевших коронавирусом. Теперь Минздрав будет использовать такие же методы, которые применяются в Евросоюзе. В "красную" зону войдут страны, где:

количество новых случаев заболевших на COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;

прирост новых случаев COVID-19 в государстве за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет более 30%.

Списки стран "красной" и "зеленой" зоны будут обновлять раз в неделю. Напомним, что по возвращении в Украину из стран "красной" зоны, необходимо пройти двухнедельную самоизоляцию или сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Изменения ждут и тех, кто решил путешествовать по Украине. С 1 августа территорию Украины будут делить на четыре категории – зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. Для пересечения границ "красной" и зеленой" зоны будут установлены соответствующие посты на границах областей и районных центров.

Болгария отменила требование предъявлять отрицательный тест на COVID-19 при въезде на территорию страны

Болгария Фото: Depositphotos

С 31 июля по 31 августа украинцам разрешили въезжать на территорию Болгарии без отрицательного теста на коронавирус и обязательного двухнедельного карантина в стране. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Болгарии. Но по возвращении в Украину нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию или сдать тест на коронавирус, поскольку Болгария вошла в "красную" зону стран по количеству заболевших на COVID-19.

Ранее на этой неделе в Минздраве Болгарии заявляли, что с 30 июля украинцам необходимо сдавать ПЦР-тест на коронавирус для въезда в страну, но потом это решение отменили.

Границы ЕС остаются закрытыми для украинских туристов

В Европейском Союзе уже третий раз не внесли Украину в "зеленый" список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС. Поэтому гражданам Украины снова остается ждать как минимум две недели до следующего пересмотра стран, которые ЕС может внести в обновленный "зеленый" список.

Как заявила вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью Сегодня, украинцам, скорее всего, не стоит ожидать открытия границ Евросоюза раньше осени. По ее словам, сейчас действует свобода передвижения внутри стран Шенгенской зоны, однако "когда речь идет о въезде на территорию ЕС из третьих стран, рекомендации Еврокомиссии очень жесткие".

Украинцам не следует ожидать открытия границ Евросоюза раньше осени Фото: Depositphotos

"Когда показатели заболеваемости снизятся, тогда будем говорить об открытии границ", – сказала Стефанишина, уточнив, что "на дипломатическом фронте ведется мощная работа", поскольку каждая страна-член ЕС отдельно может принимать решение по открытию границ.

"Безвиз никуда не исчезнет. Думаю, с сентября можно будет говорить о более активном диалоге, поскольку весь мир в ожидании потенциальной второй волны всплеска коронавируса", – резюмировала вице-премьер.

Эстония и Австрия разрешили принимать рейсы из Украины

Власти Эстонии разрешили восстановить авиарейсы из Украины, поскольку совокупное количество инфицированных на 100 тысяч жителей за последние 14 дней составляет 24,5. Об этом сообщает эстонское издание ERR. Однако, по прибытии путешественники из Украины должны пройти 14-дневный карантин.

Отметим, что Министерство экономики и связи запрещает рейсы, если количество заражений превышает 25 человек на 100 тысяч жителей за последние 14 дней, поэтому если показатели Украины ухудшатся, рейсы из Эстонии в украинские города снова будут отменены.

Wizz Air Фото: Depositphotos

В свою очередь, с 1 августа Австрия снова принимает авиарейсы из Украины, но пассажиры должны будут предъявить отрицательные тесты на коронавирус и пройти 10-дневный карантин. Об этом пишет ЦТС.

Как сообщается, страны будут поделены на три группы. Из "безопасных" государств, к которым сейчас относится Бельгия, Чехия, Франция, Испания, Германия, Великобритания и другие, можно въезжать без ограничений. Пассажиры из ряда других стран смогут выбрать между отрицательным тестом на COVID-19 или 10-дневной самоизоляцией. Но для таких стран как Украина, Китай, США, РФ, Беларусь и др. выбора не предоставляется — понадобится как тест на коронавирус, так и прохождение карантина.

Тест на коронавирус можно будет пройти в аэропорту Вены с 7:00 до 20:00.

На этой неделе мы рассказывали, в какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года. Также читайте, что взять с собой на море: список необходимых вещей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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