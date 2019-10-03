Как доехать из аэропорта Бове в Париж: самые удобные способы
Трансфер на специальном шаттле обойдется в 29 евро
С 9 ноября 2019 года украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает регулярные рейсы из Львова в Париж (аэропорт Бове). "Сегодня" рассказывают о трех самых простых и выгодных способах, как можно добраться в центр Парижа из аэропорта Бове (Aéroport de Beauvais-Tillé), расположенного в 85 км от столицы Франции.
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- Шаттл работает специально для рейсов SkyUp Airlines. Отправляется примерно через 20 минут после прибытия самолета. Больших очередей в аэропорту, как правило, нет, поэтому вы успеете пройти все процедуры.
- Конечная остановка шаттла – станция метро Porte Maillot, которая находится у Триумфальной Арки. Оттуда же за три часа до времени вылета отправляется обратной шаттл к Бове.
- Билет на шаттл стоят 15,90 евро или 29 евро за путешествие в оба конца. Время в пути – около одного часа пятнадцати минут.
- Билет можно приобрести на месте (возле шаттла) или на сайте аэропорта. Также есть возможность оплатить проезд при покупке авиабилета на www.skyup.aero, выбрав дополнительную услугу трансфера.
- Этот вариант удобен для тех, кто из Парижа планирует путешествовать в другие города Франции.
- Сначала на шаттле аэропорта надо доехать в город Бове. Рейсы отправляются каждые полчаса. Билет стоит четыре евро. Время в пути – 10-15 минут.
- Потом нужно сесть на поезд TER (Train Express Régional) в Париж. Билет стоит 15 евро. Время в пути – около одного часа.
- Вы попадаете на парижский Северный вокзал (остановка Gare du Nord в метро и станция Magenta для RER), откуда удобно добраться до любого города Франции.
Можно взять такси возле аэропорта или заказать через приложения. В будний день вам придется заплатить в районе 100-120 евро. Если прилетаете ночью или в праздники, сверху придется накинуть еще 15%,
Напомним, SkyUp Airlines запускает регулярные рейсы из Львова в Париж (Бове). Рейсы стартуют с 9 ноября 2019 года дважды в неделю – по средам и субботам. Стоимость билетов – 1 425 грн (52 евро), при условии бронирования билетов без багажа. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.
Также новости "Сегодня" писали, что с октября 2019 года SkyUp запускает новые прямые регулярные рейсы в Чехию. Из Киева лоукостер начнет летать в Пардубице, а из Харькова и Львова – в Прагу.
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