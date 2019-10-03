Как доехать из аэропорта Бове в Париж: самые удобные способы

Трансфер на специальном шаттле обойдется в 29 евро

Есть несколько способов, как можно добраться из Бове в Париж Фото: Depositphotos

С 9 ноября 2019 года украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает регулярные рейсы из Львова в Париж (аэропорт Бове). "Сегодня" рассказывают о трех самых простых и выгодных способах, как можно добраться в центр Парижа из аэропорта Бове (Aéroport de Beauvais-Tillé), расположенного в 85 км от столицы Франции.

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Шаттл из аэропорта Бове

Шаттл работает специально для рейсов SkyUp Airlines. Отправляется примерно через 20 минут после прибытия самолета. Больших очередей в аэропорту, как правило, нет, поэтому вы успеете пройти все процедуры.

Конечная остановка шаттла – станция метро Porte Maillot, которая находится у Триумфальной Арки. Оттуда же за три часа до времени вылета отправляется обратной шаттл к Бове.

Билет на шаттл стоят 15,90 евро или 29 евро за путешествие в оба конца. Время в пути – около одного часа пятнадцати минут.

Билет можно приобрести на месте (возле шаттла) или на сайте аэропорта. Также есть возможность оплатить проезд при покупке авиабилета на www.skyup.aero, выбрав дополнительную услугу трансфера.

Поезд из Бове в Париж

Этот вариант удобен для тех, кто из Парижа планирует путешествовать в другие города Франции.

Сначала на шаттле аэропорта надо доехать в город Бове. Рейсы отправляются каждые полчаса. Билет стоит четыре евро. Время в пути – 10-15 минут.

Потом нужно сесть на поезд TER (Train Express Régional) в Париж. Билет стоит 15 евро. Время в пути – около одного часа.

Вы попадаете на парижский Северный вокзал (остановка Gare du Nord в метро и станция Magenta для RER), откуда удобно добраться до любого города Франции.

Такси из аэропорта Бове

Можно взять такси возле аэропорта или заказать через приложения. В будний день вам придется заплатить в районе 100-120 евро. Если прилетаете ночью или в праздники, сверху придется накинуть еще 15%,

Напомним, SkyUp Airlines запускает регулярные рейсы из Львова в Париж (Бове). Рейсы стартуют с 9 ноября 2019 года дважды в неделю – по средам и субботам. Стоимость билетов – 1 425 грн (52 евро), при условии бронирования билетов без багажа. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

Также новости "Сегодня" писали, что с октября 2019 года SkyUp запускает новые прямые регулярные рейсы в Чехию. Из Киева лоукостер начнет летать в Пардубице, а из Харькова и Львова – в Прагу.

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