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Украинский лоукостер открывает три новых рейса в Чехию

Сегодня, 13:09

Цены на билеты различаются в зависимости от города вылета и прилета

Фото: SkyUp Airlines / Facebook

Фото: SkyUp Airlines / Facebook

Украинский лоукостер открывает три новых рейса в Чехию https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/skyup https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/skyup Транспорт Цены на билеты различаются в зависимости от города вылета и прилета

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines с октября 2019 года запускает новые прямые регулярные рейсы в Чехию. Их Киева лоукостер начнет летать в Пардубице, а из Харькова и Львова – в Прагу. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Рейс Киев – Пардубице будет осуществляться с 22 октября 2019 года три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета без багажа — от 1,2 тыс. грн.

При этом из аэропорта "Пардубице" SkyUp организовывает шатлы в Прагу. Автобусы будут отправляться через 30 минут после прибытия самолета. Билеты на шатл можно будет купить на сайте SkyUp или в аэропорту Пардубице. Стоимость - 3 евро в одну сторону, 5 евро - в обе.

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Рейс Харьков – Прага запускается с 17 октября 2019 года и будет осуществляться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета без багажа — от 1,5 тыс. грн.

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Фото: НАПК

Рейс Львов – Прага запускается также с 17 октября с той же частотой полетов – по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета без багажа — от 992 грн.

Напомним, ранее все рейсы SkyUp в аэропорту "Одесса" перевели в новый терминал. На первом этаже нового терминала расположена регистрационная зона, на третьем – контроль авиационной безопасности и зал вылета.

Ранее новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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Киев Чехия Львов билеты рейсы авиа автобусы лоукостер SkyUp

Источник: Сегодня

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