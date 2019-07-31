Украинский лоукостер открывает три новых рейса в Чехию

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines с октября 2019 года запускает новые прямые регулярные рейсы в Чехию. Их Киева лоукостер начнет летать в Пардубице, а из Харькова и Львова – в Прагу. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Рейс Киев – Пардубице будет осуществляться с 22 октября 2019 года три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета без багажа — от 1,2 тыс. грн.
При этом из аэропорта "Пардубице" SkyUp организовывает шатлы в Прагу. Автобусы будут отправляться через 30 минут после прибытия самолета. Билеты на шатл можно будет купить на сайте SkyUp или в аэропорту Пардубице. Стоимость - 3 евро в одну сторону, 5 евро - в обе.
Читайте также: SkyUp начнет летать из Киева во Львов с билетами от 500 гривен
Рейс Харьков – Прага запускается с 17 октября 2019 года и будет осуществляться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета без багажа — от 1,5 тыс. грн.
Рейс Львов – Прага запускается также с 17 октября с той же частотой полетов – по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета без багажа — от 992 грн.
Напомним, ранее все рейсы SkyUp в аэропорту "Одесса" перевели в новый терминал. На первом этаже нового терминала расположена регистрационная зона, на третьем – контроль авиационной безопасности и зал вылета.
Ранее новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк