Как изменилась Канада: жизнь во время эпидемии в Торонто
Рассказываем о том, как Торонто переживает карантин
Опасный вирус COVID-19, который распространился на все материки, кроме Антарктиды, забрал уже сотни тысяч человеческих жизней. Поэтому в борьбе с эпидемией жизнь многих стран значительно изменилась. Мировое сообщество призывает не выходить из дома, чтобы избежать миллионных потерь. Рекомендуется придерживаться всех рекомендаций ВОЗ, не паниковать, но и продолжать жить дальше.
Вместе с основателем сервиса выгодных путешествий TripMyDream, известным путешественником Андреем Буренком Сегодня.Lifestyle продолжают цикл материалов "Жизнь во время эпидемии", где герои выпусков будут знакомить с жизнью городов сейчас, в моменте.
Сегодня мы отправляемся в Торонто: виртуально погуляем пустыми улицами и посмотрим, как проходит сейчас жизнь в Канаде. Героем этого выпуска стал блогерАртур Уальд.
Приятного просмотра!
Торонто во время карантина – смотреть видео:
Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования COVID-19.
#StayHome
Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
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