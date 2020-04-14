Как изменилась Канада: жизнь во время эпидемии в Торонто

Рассказываем о том, как Торонто переживает карантин

Опасный вирус COVID-19, который распространился на все материки, кроме Антарктиды, забрал уже сотни тысяч человеческих жизней. Поэтому в борьбе с эпидемией жизнь многих стран значительно изменилась. Мировое сообщество призывает не выходить из дома, чтобы избежать миллионных потерь. Рекомендуется придерживаться всех рекомендаций ВОЗ, не паниковать, но и продолжать жить дальше.

Вместе с основателем сервиса выгодных путешествий TripMyDream, известным путешественником Андреем Буренком Сегодня.Lifestyle продолжают цикл материалов "Жизнь во время эпидемии", где герои выпусков будут знакомить с жизнью городов сейчас, в моменте.

Сегодня мы отправляемся в Торонто: виртуально погуляем пустыми улицами и посмотрим, как проходит сейчас жизнь в Канаде. Героем этого выпуска стал блогерАртур Уальд.

Приятного просмотра!

Торонто во время карантина – смотреть видео:

Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования COVID-19.

#StayHome

Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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