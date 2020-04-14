Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как изменилась Канада: жизнь во время эпидемии в Торонто

Рассказываем о том, как Торонто переживает карантин

Марина Попович
Сегодня, 20:36

Опасный вирус COVID-19, который распространился на все материки, кроме Антарктиды, забрал уже сотни тысяч человеческих жизней. Поэтому в борьбе с эпидемией жизнь многих стран значительно изменилась. Мировое сообщество призывает не выходить из дома, чтобы избежать миллионных потерь. Рекомендуется придерживаться всех рекомендаций ВОЗ, не паниковать, но и продолжать жить дальше.

Вместе с основателем сервиса выгодных путешествий TripMyDream, известным путешественником Андреем Буренком Сегодня.Lifestyle продолжают цикл материалов "Жизнь во время эпидемии", где герои выпусков будут знакомить с жизнью городов сейчас, в моменте.

Сегодня мы отправляемся в Торонто: виртуально погуляем пустыми улицами и посмотрим, как проходит сейчас жизнь в Канаде. Героем этого выпуска стал блогерАртур Уальд.

Приятного просмотра!

Торонто во время карантина – смотреть видео:

Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования COVID-19.

#StayHome

Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Коронавирус мутировал: три разных штамма бушуют в Америке, Китае и Европе Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 14 апреля и все подробности Туристы массово хлынут в Чернобыль после пандемии COVID-19: в чем дело, рассказала эксперт
Канада эпидемия Торонто коронавирус пандемия Андрей Буренок tripmydream
Реклама

Новости партнеров

Салат
Салат "Одуванчик" с кукурузой: пошаговый рецепт
Сырная намазка вместо масла за 10 минут
Сырная намазка вместо масла за 10 минут
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год

Популярные статьи

Сегодня, 19:46Events

Когда Троица 2020 в Украине: дата праздника

Сегодня, 18:08Food

Весенние салаты из рукколы: три вкусные идеи

Сегодня, 12:43Fun

Чистый четверг: главные приметы праздника

Сегодня, 12:22Wellness

Ячмень на глазу: почему он появляется и как его быстро вылечить

Сегодня, 12:12Fun

Чистый четверг-2020: что нельзя делать в праздник 16 апреля

Вчера, 16:16Психология

Как быстро уснуть: полезные рекомендации

Вчера, 15:05Wellness

Как избавиться от изжоги: 10 эффективных способов

Вчера, 12:46Events

Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника

12 апреляFun

Вербное воскресенье-2020: что ни в коем случае нельзя делать

12 апреляEvents

Эффектные открытки в Вербное воскресенье: поздравления, картинки и стихи

12 апреляFood

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

12 апреляFun

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе: открытки и картинки

12 апреляFun

Поздравления с католической Пасхой 2020: короткие смс и открытки

12 апреляFood

Католическая Пасха-2020: три рецепта праздничной выпечки

12 апреляFood

Католическая Пасха-2020: ТОП-5 рецептов праздничных блюд

12 апреляFun

Католическая Пасха 2020: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

Новости партнеров

Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
Как выглядели наложницы султана из
Как выглядели наложницы султана из "Великолепного века" в жизни
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Онкологи рассказали, откуда берутся красные родинки
Онкологи рассказали, откуда берутся красные родинки
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
"Выгоняет из дома с детьми": Прилучный избил свою жену
Заразившаяся COVID-19 Ольга Куриленко рассказала о лечении
Заразившаяся COVID-19 Ольга Куриленко рассказала о лечении