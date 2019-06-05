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Как перевозить собак, котов и птиц в поезде: все правила и нюансы

В "Укрзализныце" есть строгие условия путешествий в поездах с животными

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:31
Есть определенные правила, как можно перевозить животных в поездах
Есть определенные правила, как можно перевозить животных в поездах
Фото: Depositphotos

"Сегодня" решили напомнить главные правила, как разрешено перевозить в поезде собак, котов и декоративных птиц, а также какие документы для этого нужны. Давайте рассмотрим главные правила путешествий в украинских поездах с животными, которые установила "Укрзализныця". 

Смотрите видео: какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци"

Можно ли взять в поезд собаку и как это сделать

  • Для собак малых пород хозяевам необходимо приобрести сумку или другую емкость с водонепроницаемым или абсорбирующим дном.
  • Перед запланированной поездкой нужно оформить ветеринарный документ и багажную квитанцию.
  • Для собак крупных пород (45 см в холке) нужно купить намордник и поводок. Таких питомцев перевозят в отдельном купе, при этом их владельцы обязаны выкупить все свободные места. Также животных можно перевозить в вагонах СВ при условии выкупа всех незанятых мест.

Как перевозить в поезде собаку
Как перевозить в поезде собаку
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

  • В региональных поездах крупных собак позволяют перевозить только в крайних тамбурах первого и последнего вагона. Хозяин животного при этом должен находиться рядом.
  • Не платить за перевозку животного можно, если это собака-поводырь. Хозяин в этом случае должен предъявить соответствующий документ, а его собака должна находиться на коротком поводке.

Как перевозить кота в поезде: документы и правила

Для того, чтобы путешествовать по железной дороге, коту также нужен ветеринарный документ и багажная квитанция. Кроме этого, необходима и емкость жесткой конструкции с водонепроницаемым абсорбирующим дном. 

Во время поездки животному придется находиться в месте для ручной клади, а сопровождающему его человеку следить за соблюдением санитарно-гигиенических требований.

Как перевозить кота в поезде
Как перевозить кота в поезде
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Таким образом можно путешествовать в поездах и вагонах всех категорий, кроме спальных вагонов повышенной комфортности (СВ) – в них везти животное можно только при условии выкупа всех незанятых мест.

Как перевозить птиц в поезде: условия "Укрзализныци"

Во время путешествия птиц просят держать на местах для размещения ручной клади и придерживаться санитарно-гигиенических требований.

Как перевозить птиц в поезде
Как перевозить птиц в поезде
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Перевозить пернатых можно в поездах и вагонах всех категорий, кроме вагонов СВ. В вагонах СВ – разрешается при выкупе всех свободных мест.

Ранее "Сегодня" писали, что в украинских поездах ввели новую услугу. 

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Источник: Сегодня
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