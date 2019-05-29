Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы
"Сегодня" объясняют, где можно оформить заграничный биометрический паспорт, какие документы нужны и сколько это стоит
Благодаря биометрическому паспорту украинцы могут путешествовать по многим странам ЕС без виз. "Сегодня" решили разобраться, как получить и сколько стоит биометрический паспорт в 2019 году. Также мы рассказываем, какие документы нужны для выдачи биометрического паспорта в Украине и сколько времени делают биометрический паспорт.
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- заявление-анкета (подается лично или законным представителем);
- паспорт гражданина Украины (для лиц, достигших 14-летнего возраста);
- свидетельство о рождении (в случае оформления паспорта для выезда за границу впервые лицу, не достигшему 14-летнего возраста);
- соответствующие документы с отметкой банка об осуществлении установленных законодательством платежей (консульского сбора) или оригинал и копию документа об освобождении от таких платежей (консульского сбора);
- документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов, в случае его наличия (для граждан, достигших 18-летия).
Нужны ли фото для получения биометрического паспорта
Фотографироваться заранее не нужно, фото делают прямо на месте. Исключения составляют дети до 12 лет и люди с ограниченными возможностями, которые не могут подать документы самостоятельно (и об этом есть соответствующая справка). В таком случае фото можно принести с собой: две цветные фотографии размером 3,5х4,5 сантиметра и одну – размером 10х15 сантиметров.
Оформить паспорт можно в любом подразделении миграционной службы, независимо от регистрации и места проживания. Соответствующие подразделения, в которых есть техническая возможность для оформления биометрических документов, есть в каждом областном центре. Также можно подать документы в центр предоставления административных услуг (ЦНАП), сервисный центр "Паспортный сервис" или ГП "Документ".
Можно ли получить биометрический паспорт онлайн
С ноября 2018 заявление на оформление биометрического загранпаспорта можно подать через онлайн-сервис. Однако вам все равно нужно сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев в миграционной службе.
На сайте ДМС работает калькулятор, который отображает актуальную стоимость оформления загранпаспорта. Общая стоимость биометрического паспорта на 2019 год – 557,32 грн. Эта сумма включает: 304, 32 грн. за экземпляр биометрического паспорта (бланк, чип); 253 грн. – цена административной услуги. Стандартно выдача государством биометрического паспорта осуществляется за 20 дней. В срочном порядке (на протяжении 7 дней) за биометрический паспорт придется заплатить 810,32 грн. О готовности документа заявителя оповещают SMS- сообщением.
Срок действия биометрического паспорта
Для граждан в возрасте до 16 лет такой паспорт будет действующим 4 года, для граждан старше 16 лет – 10 лет с даты выдачи. Далее – нужно будет оформлять его снова.
Напомним, ранее мы рассказывали о ТОП-5 мошеннических схем, которые используют с крадеными паспортами. Смотрите соответствующее видео:
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