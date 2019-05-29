Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

"Сегодня" объясняют, где можно оформить заграничный биометрический паспорт, какие документы нужны и сколько это стоит

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:14
Оформить загранпаспорт можно в подразделении миграционной службы
Оформить загранпаспорт можно в подразделении миграционной службы
Фото: Depositphotos

Благодаря биометрическому паспорту украинцы могут путешествовать по многим странам ЕС без виз. "Сегодня" решили разобраться, как получить и сколько стоит биометрический паспорт в 2019 году. Также мы рассказываем, какие документы нужны для выдачи биометрического паспорта в Украине и сколько времени делают биометрический паспорт. 

Смотрите видео: в чем разница между паспортом-книжечкой и ID-картой

Как получить биометрический загранпаспорт: список документов

  • заявление-анкета (подается лично или законным представителем);
  • паспорт гражданина Украины (для лиц, достигших 14-летнего возраста);
  • свидетельство о рождении (в случае оформления паспорта для выезда за границу впервые лицу, не достигшему 14-летнего возраста);
  • соответствующие документы с отметкой банка об осуществлении установленных законодательством платежей (консульского сбора) или оригинал и копию документа об освобождении от таких платежей (консульского сбора);
  • документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов, в случае его наличия (для граждан, достигших 18-летия).

Как получить биометрический паспорт
Как получить биометрический паспорт
Фото: protocol.ua

Нужны ли фото для получения биометрического паспорта

Фотографироваться заранее не нужно, фото делают прямо на месте. Исключения составляют дети до 12 лет и люди с ограниченными возможностями, которые не могут подать документы самостоятельно (и об этом есть соответствующая справка). В таком случае фото можно принести с собой: две цветные фотографии размером 3,5х4,5 сантиметра и одну – размером 10х15 сантиметров.

Где выдают биометрические паспорта в Украине

Оформить паспорт можно в любом подразделении миграционной службы, независимо от регистрации и места проживания. Соответствующие подразделения, в которых есть техническая возможность для оформления биометрических документов, есть в каждом областном центре. Также можно подать документы в центр предоставления административных услуг (ЦНАП), сервисный центр "Паспортный сервис" или ГП "Документ".

Можно ли получить биометрический паспорт онлайн

С ноября 2018 заявление на оформление биометрического загранпаспорта можно подать через онлайн-сервис. Однако вам все равно нужно сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев в миграционной службе.

Заявление на оформление биометрического загранпаспорта можно подать онлайн
Заявление на оформление биометрического загранпаспорта можно подать онлайн
Фото: Depositphotos

Цена и сроки выдачи биометрического паспорта в 2019 году

На сайте ДМС работает калькулятор, который отображает актуальную стоимость оформления загранпаспорта. Общая стоимость биометрического паспорта на 2019 год – 557,32 грн. Эта сумма включает: 304, 32 грн. за экземпляр биометрического паспорта (бланк, чип); 253 грн. – цена административной услуги. Стандартно выдача государством биометрического паспорта осуществляется за 20 дней. В срочном порядке (на протяжении 7 дней) за биометрический паспорт придется заплатить 810,32 грн. О готовности документа заявителя оповещают SMS- сообщением.

Общая стоимость биометрического паспорта в 2019 году – 557,32 грн
Общая стоимость биометрического паспорта в 2019 году – 557,32 грн
Фото: Depositphotos

Срок действия биометрического паспорта

Для граждан в возрасте до 16 лет такой паспорт будет действующим 4 года, для граждан старше 16 лет – 10 лет с даты выдачи. Далее – нужно будет оформлять его снова.

Напомним, ранее мы рассказывали о ТОП-5 мошеннических схем, которые используют с крадеными паспортами. Смотрите соответствующее видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Украине возобновили выдачу биометрических паспортов Украденный или утерянный паспорт: как восстановить документ С начала года украинцы оформили четыре с половиной миллиона биометрических загранпаспортов В Украине упростили оформление биометрических паспортов: появилась новая услуга
видео цена документы сроки биометрический паспорт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Самый Супер быстрый Торт. Готовится за 15 минут
Самый Супер быстрый Торт. Готовится за 15 минут
Олег Винник откровенно рассказал о личной жизни
Олег Винник откровенно рассказал о личной жизни
Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?
Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Популярные статьи

Сегодня, 06:22Fun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 18:41Wellness

Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

Вчера, 16:48Wellness

Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

Вчера, 15:30Fun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

Вчера, 12:42Шоу-бизнес

Слава Каминская назвала причину развода с мужем

Вчера, 09:21Fun

"Капсулу времени" извлекли со дна океана: ей 20 тысяч лет

Вчера, 09:00Афиша

"Чернобыль" 2019: где и когда смотреть 4-ю серию

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам нужно смириться с ситуацией, а Львам – не делиться идеями

27 маяШоу-бизнес

Созданы друг для друга: Настя Каменских и Потап показали пляжные фото

27 маяFun

27 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

27 маяАнонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

26 маяШоу-бизнес

Тысячи поцелуев: Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца

26 маяFood

Как правильно заморозить кабачки на зиму

26 маяFun

Достопримечательности Киева: ТОП-10 интересных мест

26 маяПсихология

Гороскоп на неделю: Тельцам нужно завершить старые дела, а Ракам – необходим отпуск

26 маяАфиша

Куда пойти на День Киева 2019: ТОП интересных мест и мероприятий

Новости партнеров

Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц
Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц
Как определить, натуральный мед или нет?
Как определить, натуральный мед или нет?
Как спастись от клещей
Как спастись от клещей
Закуска намазка для пикника
Закуска намазка для пикника
Сирна закуска на чіпсах: рецепт із фото
Сирна закуска на чіпсах: рецепт із фото
В чем польза бега для мужчин?
В чем польза бега для мужчин?
«Усатый нянь» Сергей Проханов: «Я до сих пор жалею о разводе»
«Усатый нянь» Сергей Проханов: «Я до сих пор жалею о разводе»
Горячая ванна против пробежки: ученые удивили открытием
Горячая ванна против пробежки: ученые удивили открытием
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь