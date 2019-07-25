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Как сэкономить на отдыхе с детьми: три лайфхака

Есть несколько вариантов, как бюджетно путешествовать с ребенком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:33
На летнем семейном отдыхе можно неплохо сэкономить
На летнем семейном отдыхе можно неплохо сэкономить
Фото: Depositphotos

Планируя поездку с детьми, надо понимать, что просто дешевая путевка – не вариант. Ведь ребенок должен отдыхать безопасно и с комфортом. Но найти способы экономии средств и нервов в путешествии можно.

Покупка тура заранее

Если приобретать тур за 1,5–2 месяца до предполагаемой даты отъезда, то на путевке некоторых туроператоров можно сэкономить до 10–15%. Не стоит полагаться на горящие туры, несмотря на то что они могут обойтись в два раза дешевле. Условия могут совершенно не подойти для отдыха с детьми, и он попросту будет испорчен.

Смотрите видео: как сэкономить на отдыхе

Проезд до места путешествия

Дети до двух лет, если они не занимают отдельного места, летят на самолете бесплатно при перелете внутри страны или со скидкой 90% при международном перелете. На поезде также бесплатно могут ездить дети до 5 лет, не занимающие отдельного места. А вот автомобиль – не самый удобный вид транспорта для долгой дороги. Ребенку не хватает движения, его может укачивать. Придется довольно часто останавливаться. 

Проживание и питание

В некоторых отелях с развитой инфраструктурой распространены скидки для детей до 16 лет. Особенно в Турции, Греции, Испании. А малыши вообще живут и питаются бесплатно, если приезжают на отдых с родителем. Отдавайте предпочтения отелям или пансионатам семейного типа, апарт-отелям, дачным отелям. 

Ранее "Сегодня" писали, как отдыхать за границей с детьми: список всех необходимых документов. Недавно мы также рассказывали, как отдохнуть в Риме, потратив всего 100 евро

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Источник: Rambler.ru
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