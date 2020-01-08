Как вести себя при экстренной посадке самолета: главные правила
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сохранить жизнь
Утром 8 января в столице Ирана, Тегеране, разбился Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ. На борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
Напомним, для экстренных случаев на борту самолета разработаны четкие инструкции. Эти правила просты, но и их соблюдение поможет сохранить вам жизнь.
Как вести себя при аварийной посадке самолета: рассказ блогера
Итак, как нужно вести себя во время экстренной посадки?
- Первое – вам нужно освободить проходы и привести спинки кресел в вертикальное положение.
- Далее необходимо снять очки, зубные протезы, вынуть из внутренних карманов острые предметы. Обувь на высоких каблуках следует снять, ослабить галстук и расстегнуть воротник.
- Затем нужно застегнуть и туго затянуть привязные ремни. После этого положить на колени мягкие вещи для защиты головы и тела.
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- Действовать необходимо строго по командам бортпроводников. Услышав: "Внимание, посадка!", пассажир должен наклониться вперед, голову закрыть мягкими вещами и положить ее на руки. Оставаться в такой позе нужно до полной остановки самолета.
- После остановки самолета, опять же по команде экипажа, всем пассажирам нужно расстегнуть ремни и покинуть самолет через ближайший аварийный выход.
Ранее "Сегодня" подробно рассказывали вам, как вести себя при экстренной посадке самолета. Кроме этого, мы писали, что больше всего раздражает пассажиров самолетов.
Все подробности в спецтеме Советы путешественникам
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