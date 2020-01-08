Как вести себя при экстренной посадке самолета: главные правила

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сохранить жизнь

На борту самолета важно соблюдать все правила Фото: Depositphotos

Утром 8 января в столице Ирана, Тегеране, разбился Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ. На борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Напомним, для экстренных случаев на борту самолета разработаны четкие инструкции. Эти правила просты, но и их соблюдение поможет сохранить вам жизнь.

Как вести себя при аварийной посадке самолета: рассказ блогера

Итак, как нужно вести себя во время экстренной посадки?

Первое – вам нужно освободить проходы и привести спинки кресел в вертикальное положение.

Далее необходимо снять очки, зубные протезы, вынуть из внутренних карманов острые предметы. Обувь на высоких каблуках следует снять, ослабить галстук и расстегнуть воротник.

Затем нужно застегнуть и туго затянуть привязные ремни. После этого положить на колени мягкие вещи для защиты головы и тела.

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Действовать необходимо строго по командам бортпроводников. Услышав: "Внимание, посадка!", пассажир должен наклониться вперед, голову закрыть мягкими вещами и положить ее на руки. Оставаться в такой позе нужно до полной остановки самолета.

После остановки самолета, опять же по команде экипажа, всем пассажирам нужно расстегнуть ремни и покинуть самолет через ближайший аварийный выход.

Ранее "Сегодня" подробно рассказывали вам, как вести себя при экстренной посадке самолета. Кроме этого, мы писали, что больше всего раздражает пассажиров самолетов.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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