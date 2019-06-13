Как живут украинские полярники в Антарктиде: виртуальная экскурсия и фото

Теперь в 3D-формате можно увидеть антарктические окрестности, здание Ворде Хауз и станцию "Академик Вернадский"

Антарктическая станция "Академик Вернадский" Фото: uac.gov.ua

По украинской антарктической станции "Академик Вернадский", которая расположена на мысе Марина острова Галиндез, запустили увлекательный 3D-тур. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Станция "Академик Вернадский" Фото: uac.gov.ua

Теперь каждый желающий может посмотреть, как выглядит станция изнутри. На картах показана столовая полярников, кухня, рабочие лаборатории биологов и метеорологов, зона отдыха.

Станция "Академик Вернадский" Фото: uac.gov.ua

Кроме этого, виртуальная экскурсия позволяет даже заглянуть в бар "Фарадей" и залезть на чердак станции. Изображения можно увеличивать и поворачивать на 360 градусов в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

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На сайте можно посмотреть три платформы: антарктические окрестности, здание Ворде Хауз – ранняя британская научная база и станцию "Академик Вернадский".

"Из окон открываются ледяные пейзажи Антарктиды, которые тоже можно детально обследовать благодаря виртуальному туру по окрестностям станции", – заверили актеры 3D-тура.

Виртуальное путешествие создал участник сезонной экспедиции 2019 года Юрий Шепета. Монтаж онлайн-продукта выполнил метеоролог Денис Пишняк.

Здание Ворде Хауз Фото: uac.gov.ua

К слову, на днях в Facebook появились фотографии невероятных пейзажей Антарктиды от Игоря Дикого, руководителя 24-й Украинской антарктической экспедиции.

Антарктида Фото: facebook.com/AntarcticCenter Антарктида Фото: facebook.com/AntarcticCenter Антарктида Фото: facebook.com/AntarcticCenter Антарктида Фото: facebook.com/AntarcticCenter Антарктида Фото: facebook.com/AntarcticCenter Антарктида Фото: facebook.com/AntarcticCenter Антарктида Фото: facebook.com/AntarcticCenter Антарктида Фото: facebook.com/AntarcticCenter Антарктида Фото: facebook.com/AntarcticCenter Антарктида Фото: facebook.com/AntarcticCenter Антарктида Фото: facebook.com/AntarcticCenter 1/11

"Академик Вернадский" – украинская антарктическая станция, была создана в феврале 1996 года, когда Британская Антарктическая служба за символическую цену в один фунт стерлингов передала Украине станцию "Фарадей". Здесь проводятся исследования для понимания и прогнозирования глобальных изменений климата. Ученые исследуют сферы биологии, геологии, геофизики, гидрометеорологии, медицины, океанографии и тому подобное.

Напомним, в Украину из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция, которая отработала во льдах год.

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