Какие сувениры нельзя привозить из путешествия

Биоэнергетики назвали памятные вещи, которые способны принести людям вред

Биоэнергетики советуют туристам тщательно выбирать сувениры Фото: Depositphotos

Некоторые сувениры и памятные вещицы биоэнергетики советуют ни в коем случае не приносить в свой дом из путешествия.

Иконки и прочая религиозная символика

Любая религиозная атрибутика, даже если это репродукция, а не настоящая икона, требуют уважительного и почтительного отношения. Эксперты не рекомендуют носить иконки в сумках или крепить на панель автомобиля.

Эксперты не рекомендуют привозить домой различные статуэтки и фигурки Фото: Depositphotos

Фигурки, статуэтки и старинные монетки

Фигурки агрессивных птиц и животных принесут в ваш дом разлад, конфликты и неприятности, говорят специалисты по биоэнергетике. Что касается старинных монеток, то эксперты предостерегают от подобных покупок. Зачастую такую мелочь специально заговаривают, чтобы как можно скорее передать кому-то вместе с деньгами и свое невезение.

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Маски и куклы с четко прорисованными лицами

Реалистичное изображение людей (те же маски, например) обладают чужой неблагоприятной энергетикой, которая не сулит вам ничего хорошего. Не зря раньше кукол делали без лиц (без особых деталей), иначе такие варианты, по мнению наших предков, можно было использовать во время колдовства.

Некоторые презенты могут принести вам вред, говорят биоэнергетики Фото: Depositphotos

Символика потустороннего мира

Выбирая себе сувенир в экзотической стране, сразу же откажитесь от статуэток и фигурок с магическими символами. Ведь приобретая какого-нибудь симпатичного идола, вы не можете гарантировать, что он не накликает беды на ваш дом.

Ритуальные музыкальные инструменты

Тибетский гиалинг – духовой инструмент типа гобоя – нередко предлагается на заграничных рынках, лучше обходить стороной и ни в коем случае не приобретать в качестве оригинального презента. А все потому, что эти так называемые ритуальные инструменты несут в себе мощную негативную энергетику и предназначены вовсе не для того, чтобы стать своеобразным украшением жилища.

Ранее "Сегодня" писали, что в России выпустили противоречивый и странный сувенир к Чемпионату мира по футболу 2018. Кроме этого, мы рассказывали о том, что и почем продают на витринах иностранных онлайн-магазинов.

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