Какие товары выгодно покупать в Duty Free: исследование

Эксперты выяснили, в каких аэропортах и на какую продукцию цены значительно ниже

Эксперты рассказали, что выгодно покупать в Duty Free Фото: Depositphotos

Самые дешевые товары в зоне Duty Free находятся в аэропортах Куала-Лумпур (Малайзия), а самые дорогие – в греческом аэропорту Санторини. Об этом свидетельствует исследование сайта для путешественников The Points Guy. Эксперты этого портала сравнили цены на 13 видов товаров в 50 аэропортах мира на шести континентах. При этом в расчет не брались распродажи и акции. Все товары были разделены на более общие категории: парфюмерия, косметика, алкоголь и табак.

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Итак, какие товары выгодно покупать в зоне Duty Free разных городов мира.

Духи

Выгодно покупать духи в столице Испании – Мадриде. Также на этот товар стоит обратить внимание в Лондоне и аэропорту города Порту в Португалии. Самая дорогая парфюмерия в Duty Free Бангкока, Вены и Аккры.

Косметика

Косметику исследователи советуют покупать в Лондоне, Дубае и Вене. Дороже всего она обойдется в Бангкоке, Цюрихе и Мадриде.

Алкоголь

В аэропортах Киева эта категория товаров оказалась дешевле, чем в других странах. Также недорого можно приобрести крепкие напитки в Мадриде и в аэропорту острова Большой Кайман. Самый дорогой алкоголь в греческом Санторини, в аэропорту Аккры в Гане и в Афинах.

Сигареты

Цены на табачные изделия, согласно исследованию, оказались наиболее привлекательными в Сингапуре, Гонконге и Таиланде. Самые дорогие – в Лондоне, Париже и Сиднее.

Перед тем, как покупать что-то в аэропорту, представитель Points Guy Скотт Майеровиц советует туристам узнать обычную цену на желаемый товар. Это сделать не сложно, учитывая то, что в аэропортах практически всегда есть бесплатный Wi-Fi. "Простое правило гласит: чем выше налог на товар, тем выше предложение будет в Duty Free", – пояснил Майеровиц.

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