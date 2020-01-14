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Каких пассажиров в аэропорту всегда проверяют дважды

Есть несколько "сигналов", которые показывают, что путешественник сильно нервничает или чего-то боится

Владимир Грисюк
Сегодня, 06:58
Как без проблем пройти контроль безопасности в аэропорту
Как без проблем пройти контроль безопасности в аэропорту
Фото: Depositphotos

Персонал воздушной гавани имеет полное право отправить пассажира на дополнительную проверку безопасности. Каких вещей не стоит делать, чтобы этого избежать, рассказали эксперты в интервью изданию The Sun.

Сотрудники аэропортов, отвечающие за безопасность, следуют специальной программе "Обследование пассажиров с использованием методов наблюдения" (SPOT). Всего она содержит 92 пункта, которые описывают те или иные особенности поведения и внешнего вида пассажиров, заслуживающие внимания компетентных сотрудников.

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В число опасных сигналов входит опущенный вниз взгляд пассажира, "бледное лицо", ношение неподходящей одежды, свист или частое зевание на полный рот. К дополнительному допросу могут также привести частое моргание или глотание слюны. Эти особенности эксперты называют одними из главных показателей того, что пассажир сильно нервничает или чего-то боится.

Специалисты Администрации транспортной безопасности США (TSA) также утверждают, что дополнительным проверкам чаще приводит не какая-то одна особенность поведения, а их комбинация.

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