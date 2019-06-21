Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее, чем за полгода до вылета

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Лето в самом разгаре, столбик термометра продолжает упрямо ползти вверх, а украинцы планируют отпуска и ищут интересные и выгодные варианты. С внедрением безвиза наши соотечественники стали все чаще путешествовать по Европе, что совсем неудивительно, ведь этому также способствуют низкие цена на авиабилеты. Сайт "Сегодня" рассказывает, куда и за сколько можно слетать этим летом и как вообще найти недорогие билеты на самолет.

Лоукостеры в Украине

Понятное, что далеко не во всех направлениях можно купить дешевые билеты, да и не все авиакомпании предлагают бюджетные варианты. Но, к счастью, в стране есть лоукостеры, у которых можно найти билеты по очень демократичным ценам. Сейчас на украинском рынке популярны три лоукост-авиакомпании: венгерская Wizz Air, ирландская Ryanair и отечественная SkyUp Airlines.

Недавно, на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян написал, что за прошлый год услугами лоукостеров в международном направлении воспользовалось 30% авиапассажиров.

"За 2018 год через украинские аэропорты перевезено рекордное количество пассажиров – более 20,5 млн человек. Из них 30% – лоукостами. Средняя цена авиабилета по сравнению с 2013 годом упала почти в 10 раз", – подчеркнул он.

У лоукостеров, правда, есть свои ограничения и неудобства, например, недавно мы рассказывали о том, что стоит знать о ручной клади в самолетах, ведь компании продолжают ужесточать политику перевозки вещей и за любой багаж приходится доплачивать дороже, чем обойдется сам билет. К тому же, у лоукост-компаний нет услуг бронирования билетов, т.е. их можно только сразу купить, регистрацию лучше проходить онлайн, т.к. в аэропорту за нее придется доплачивать, на борту также будет платная еда и напитки. Тем не менее, это компенсируется низкой ценой билета.

При этом лоукостеры все время расширяют перечень доступных направлений. Из Украины можно улететь в Милан, Бухарест, Дублин, Стокгольм, Лондон, Париж, Афины, Франкфурт, Лиссабон, Братиславу, Берлин, Краков, Гданськ, Таллин и многие другие города.

Где искать дешевые билеты

Если часть украинцев активно путешествует и покупает билеты всего за 10 евро, то другие недоумевают, откуда берутся такие цены. На самом деле, существует множество телеграмм-каналов, блогов и форумов, где рассказывают о скидках и выгодных предложениях, но найти эту информацию можно и самостоятельно.

В первую очередь, отметим, что стоимость билета зависит от многих факторов, начиная от популярности направления и даты вылета, и заканчивая политикой компании. Тем не менее, чтобы уж наверняка сэкономить, билеты лучше покупать заранее: заядлые путешественники запасаются билетами за 6-8 месяцев до вылета, ведь так получится куда дешевле.

Известный сайт-агрегатор Momondo поясняет, как оптимальнее всего найти дешевые билеты. Согласно последней аналитике, из Киева стоит бронировать билеты за 53 дня до поездки, а вот при броне за 15 дней – получится дороже всего. Лучший день для вылета – воскресенье, а худший по ценам – суббота. Также дешевле всего летать после обеда, тогда удастся сэкономить до 25%, а вот вечерние билеты самые дорогие. Интересно отметить, что при путешествии в разные города и страны тоже есть свои хитрости. К примеру, билеты в Рим советуют брать за 75 дней до вылета, а билеты в Стамбул — за 43-52 дня. И если в Нью-Йорк лучше ехать во второй половине дня во вторник, то, к примеру, в Барселону – в полдень в понедельник.

В целом, агрегатор отмечает: чтобы найти самые бюджетные билеты в Европу, стоит искать их за 60 дней до вылета, и желательно по вторникам (тогда тарифы на 12% ниже). Причем, в направлении Северной Америки и Африки с вылетом из Европы вечерние вылеты на 11% бюджетнее. А вот в Южную Америку и Океанию из Европы стоит выбираться днем — это сэкономит 6% бюджета. Азия также дешевле утром – всего на 8%.

Но даже если вы решите приобрести билеты на ближайшее время, все равно можно найти выгодные предложения. Так, на сайте компании Ryanair есть вкладка, где показаны самые дешевые предложения. Здесь можно выбрать дату вылета, бюджет и направление. Получив десяток различных вариантов, можно подобрать то, что придется по вкусу.

Похожий инструмент есть и у компании Wizz Air. На сайте можно найти вкладку "Планировщик путешествий", где нужно выбрать, откуда и когда вы собираетесь вылетать, какой отдых предпочитаете и на какую сумму рассчитываете.

Отечественные SkyUp Airlines также предлагают выбор дешевых билетов на целой вкладке "Супер-предложения". Там направления рассортированы по странам и городам, а внизу каждого блока можно посмотреть минимальные цены билетов.

Дешевые билеты также предлагают МАУ, правда, чтобы купить такие, придется оплачивать их почти что за год заранее, ведь позже их попросту не сыщешь. К слову, билеты советуют искать в интернете в режиме-инкогнито, т.к. сайты анализируют ваш повышенный интерес к тому или иному рейсу и могут выдавать более дорогие варианты путешествий.

Куда отправиться летом

Мы подобрали несколько дешевых предложений этого лета, которые есть у трех лоукост-авиакомпаний и рассказываем, за сколько можно будет слетать в различные страны. Так как билеты мы ищем сейчас, цена на них будут выше, чем это получилось бы, закажи мы их раньше.

Ryanair предлагает самые дешевые билеты в Польшу. Так, в августе можно отправиться в Краков всего за 15 евро, Быдгощ в июле компания предлагает посетить за 15,29 евро, а Варшаву в августе за 16,82 евро. В июле также можно слетать в Лондон всего 18 евро, и в Братиславу за 20 евро.

Причем, уже на сентябрь есть билеты в тот же Быдгощ за 10 евро, а в Братиславу за 12 евро. Правда, цена билета указана только в одну сторону. Традиционно самые дешевые билеты из Украины предлагают именно в Польшу, причем в самые разные города. Также недорогие билеты можно найти в Германию и Швецию. Не стоит забывать и о том, что авиакомпании часто устраивают распродажи, где можно купить билеты в ту же Барселону всего за 30-35 евро в обе стороны.

При поиске билетов на сайте Wizz Air мы поставили фильтр на вылет из Киева на ближайшие два летних месяца. Тут цены получились повыше, а предложений чуть поменьше. Зато традиционными лидерами остаются польские города – Люблин, Варшава, Катовице, где цены на билеты варьируются от 800 до 1000 грн, т.е. около 30 евро.

Интересно и то, что здесь одни из самых дешевых билетов в Лондон – около 35 евро в одну сторону. В июле здесь также можно слетать в Берлин за 1800 грн, в Будапешт за 1300 грн и в Ригу за 1700 грн.

Отечественный лоукостер SkyUp Airlines самые дешевые авиабилеты предлагает по Украине, например, во Львов и Одессу можно слетать за 500 грн, правда, уже после окончания курортного сезона – в октябре-ноябре.

Что касается заграницы, тут есть рейсы в Париж за 2800 грн в июле-августе, но, учитывая то, что это получится в районе 95 евро в одну сторону, назвать это действительно бюджетным путешествием не выйдет. А вот по направлению Киев-Варна (Болгария) этим летом можно слетать за 1200 грн. В Ереван есть билеты по 1700 грн, около 57 евро. В Италию, а именно в Неаполь и Катанию предлагаются билеты по 2800 грн, т.е. около 95 евро.

В целом, из Украины самолеты летают в самых разных направлениях, а найти недорогие авиабилеты не так сложно, особенно если озаботиться этим заранее.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в Западной Украине туристический сезон в самом разгаре.

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