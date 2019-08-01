Киевское заведение попало в рейтинг ТОП-50 лучших кофеен мира

Рейтинг составлен на основе опроса читателей и работников редакции тревел-гида Big 7 Travel

One Love Coffee в Киеве признано одним из лучших в мире Фото: bigseventravel.com

Киевский эспрессо-бар One Love Coffee разместился на 28 строчке в рейтинге ТОП-50 лучших кофеен мира по версии тревел-гида Big 7 Travel. Первое место досталось кафе в Тайбэе – Simple Kaffa. На втором – кафе в Берлине The Barn Roastery. На третьей строчке – кафе в Осаке Mel Coffee Roasters. Замыкает первую десятку самая вкусная кофейня Сеула – Anthracite Coffee.

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"Сеть One Love Coffee имеет четыре заведения в Киеве, одно из которых располагается в арт-центре. Кроме приготовления вкусной традиционной кофе, вы также можете заказать Chemex, V60 и Aeropress", – рассказывают авторы издания.

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Отмечается, что Big 7 Travel составил рейтинг на основе опроса читателей и работников редакции.

Первая десятка ТОП-50 лучших кофеен мира

Simple Kaffa (Тайбэй, Тайвань) The Barn Roastery (Берлин, Германия) Mel Coffee Roasters (Осака, Япония) Peixoto Coffee Roasters (Чендлер, Аризона, США) NEGRO Cueva de café (Буэнос Айрес, Аргентина) VCR (Куала-Лумпур, Малайзия) Pallet Coffee Roasters (Ванкувер, Канада) Bob Coffee Lab (Бухарест, Румыния) Yardstick (Манила, Филиппины) Anthracite Coffee (Сеул, Южная Корея).

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