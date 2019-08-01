Киевское заведение попало в рейтинг ТОП-50 лучших кофеен мира
Рейтинг составлен на основе опроса читателей и работников редакции тревел-гида Big 7 Travel
Киевский эспрессо-бар One Love Coffee разместился на 28 строчке в рейтинге ТОП-50 лучших кофеен мира по версии тревел-гида Big 7 Travel. Первое место досталось кафе в Тайбэе – Simple Kaffa. На втором – кафе в Берлине The Barn Roastery. На третьей строчке – кафе в Осаке Mel Coffee Roasters. Замыкает первую десятку самая вкусная кофейня Сеула – Anthracite Coffee.
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"Сеть One Love Coffee имеет четыре заведения в Киеве, одно из которых располагается в арт-центре. Кроме приготовления вкусной традиционной кофе, вы также можете заказать Chemex, V60 и Aeropress", – рассказывают авторы издания.
Отмечается, что Big 7 Travel составил рейтинг на основе опроса читателей и работников редакции.
- Simple Kaffa (Тайбэй, Тайвань)
- The Barn Roastery (Берлин, Германия)
- Mel Coffee Roasters (Осака, Япония)
- Peixoto Coffee Roasters (Чендлер, Аризона, США)
- NEGRO Cueva de café (Буэнос Айрес, Аргентина)
- VCR (Куала-Лумпур, Малайзия)
- Pallet Coffee Roasters (Ванкувер, Канада)
- Bob Coffee Lab (Бухарест, Румыния)
- Yardstick (Манила, Филиппины)
- Anthracite Coffee (Сеул, Южная Корея).
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