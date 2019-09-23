Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

Этой опцией чаще всего интересуются мужчины в возрасте от 18 до 38 лет

Сеть отелей в Аланье запустила сервис "rage room" Фото: Depositphotos

Один из четырехзвездочных отелей сети Sunpark Hotel в турецкой Аланье, кроме системы "все включено", которую скоро могут ограничить, запустил новый сервис "rage room". Постояльцы могут избавиться от стресса, облачившись в защитную одежду и круша мебель и технику молотком. Об этом сообщает туристический порта 34 Travel.

Так, в "комнате ярости" постояльцам разрешено бить посуду, ломать бытовые приборы, в частности компьютер, холодильник и телевизор, кричать, прыгать на обломках сломанных вещей и попросту крушить все, что видят. Перед этим важно облачиться в защитный костюм, чтобы не пораниться.

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Автором подобного способа "снятия стресса" считается писатель-фантаст из Польши Станислав Лем. Именно он предсказал появление подобных помещений в цикле рассказов "Звездные дневники Ийона Тихого". Руководство турецкой гостиницы воспользовалось идеей, чтобы разнообразить отдых туристов и позволить им "оторваться".

Как сообщили владельцы, опцией чаще всего интересуются мужчины в возрасте от 18 до 38 лет, которые работают в сферах бизнеса и IT-технологий. В основном, посетителями "комнаты ярости" выступают жители Великобритании, Германии, Скандинавии и Нидерландов.

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