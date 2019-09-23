Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

Этой опцией чаще всего интересуются мужчины в возрасте от 18 до 38 лет

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:25
Сеть отелей в Аланье запустила сервис "rage room"
Сеть отелей в Аланье запустила сервис "rage room"
Фото: Depositphotos

Один из четырехзвездочных отелей сети Sunpark Hotel в турецкой Аланье, кроме системы "все включено", которую скоро могут ограничить, запустил новый сервис "rage room". Постояльцы могут избавиться от стресса, облачившись в защитную одежду и круша мебель и технику молотком. Об этом сообщает туристический порта 34 Travel.

Так, в "комнате ярости" постояльцам разрешено бить посуду, ломать бытовые приборы, в частности компьютер, холодильник и телевизор, кричать, прыгать на обломках сломанных вещей и попросту крушить все, что видят. Перед этим важно облачиться в защитный костюм, чтобы не пораниться.

Смотрите видео: как вдвое сэкономить на праздничных путешествиях

Автором подобного способа "снятия стресса" считается писатель-фантаст из Польши Станислав Лем. Именно он предсказал появление подобных помещений в цикле рассказов "Звездные дневники Ийона Тихого". Руководство турецкой гостиницы воспользовалось идеей, чтобы разнообразить отдых туристов и позволить им "оторваться".

Читайте также:
Больше так не будет: популярный среди украинцев курорт изменит цены на отдых

Как сообщили владельцы, опцией чаще всего интересуются мужчины в возрасте от 18 до 38 лет, которые работают в сферах бизнеса и IT-технологий. В основном, посетителями "комнаты ярости" выступают жители Великобритании, Германии, Скандинавии и Нидерландов.

Ранее "Сегодня" писали, почему в турецких отелях не размещают одиноких мужчин. Кроме этого, мы рассказывали, как недорого отдохнуть за границей: эксперт дала полезные советы.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Украинцы в мире: как живется без "ол инклюзив" в Турции и Египте Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы "все включено" Куда поехать в сентябре за границу: европейские туры ТОП-10 лучших мест на планете по версии журнала Time
отдых туризм видео Турция курорт отели
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Михаэль Шумахер пришел в сознание после многолетней комы
Михаэль Шумахер пришел в сознание после многолетней комы
Помидоры половинками на зиму
Помидоры половинками на зиму
Как выглядят жены и девушки футболистов сборной Украины. Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов сборной Украины. Видео

Популярные статьи

Сегодня, 07:13Events

Сегодня осеннее равноденствие 2019: обряды, ритуалы, традиции

Вчера, 19:11Психология

Гороскоп на неделю 22-28 сентября для всех знаков зодиака

Вчера, 17:39Шоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

21 сентябряСтиль

Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов

21 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла повторную операцию

21 сентябряШоу-бизнес

Правда или ложь: что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк

21 сентябряШоу-бизнес

Муж Заворотнюк прокомментировал болезнь актрисы – СМИ

21 сентябряFood

"МастерШеф" 9-й сезон: как прошел четвертый выпуск

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

21 сентябряТехно

Apple iPhone 11 провалил тест на прочность: фото

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: душевные поздравления в прозе, стихах и СМС

21 сентябряFun

21 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы 2019: дата, история, традиции

20 сентябряFood

Как правильно варить перловку

20 сентябряFun

20 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

20 сентябряШоу-бизнес

Роскошная свадьба Кати Гуменюк: подробности и фото

Новости партнеров

Скумбрия, рис и еще 8 продуктов, которые нужно перестать покупать
Скумбрия, рис и еще 8 продуктов, которые нужно перестать покупать
Печальные новости о болезни Анастасии Заворотнюк
Печальные новости о болезни Анастасии Заворотнюк
Болезнь Заворотнюк совсем не такая, как утверждали
Болезнь Заворотнюк совсем не такая, как утверждали
Хвороба Заворотнюк зовсім не така, як стверджували
Хвороба Заворотнюк зовсім не така, як стверджували
7 советов, как и когда пить кофе с пользой для здоровья
7 советов, как и когда пить кофе с пользой для здоровья
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Желтые и белые яйца: какие полезнее
Желтые и белые яйца: какие полезнее
«Обнаружен рак»: Розенбаума срочно прооперировали
«Обнаружен рак»: Розенбаума срочно прооперировали